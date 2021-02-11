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رياضة

المدير الفني السابق للأهلي يتولى قيادة منتخب تشيلي

الخميس 11/فبراير/2021 - 08:27 ص
صدى البلد
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محمد سمير
قال اتحاد تشيلي لكرة القدم، إنه تعاقد مع مارتن لاسارتي القادم من أوروجواي، لتولي تدريب المنتخب، من أجل قيادته للتأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

ولعب لاسارتي، الذي تولى المسؤولية بعد رحيل رينالدو رويدا، في أندية في أمريكا الجنوبية وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، وبدأ مسيرته التدريبية في 1996.

وتولى لاسارتي تدريب ناسيونال وريفر بليت وقادهما للفوز بالدوري في أوروجواي، بالإضافة إلى لقب الدوري المصري مع الأهلي ويونيفرسيداد دي تشيلي.

وسيبدأ المدرب البالغ عمره 59 عاما مسيرته مع تشيلي بمواجهة باراجواي والإكوادور، في مارس في تصفيات كأس العالم.

وتحتل تشيلي المركز السادس بين 10 منتخبات مع تأهل أول 4 فرق مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.
 
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