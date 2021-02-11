إطلاق برنامج «ازدهر في أبوظبي» لاستقطاب المواهب الاستثنائية للاستقرار في الإمارة

أعلنت حكومة أبوظبي، إطلاق برنامج جديد تحت شعار "ازدهر في أبوظبي" بهدف تشجيع الأفراد الموهوبين من المهنيين والطلاب ورواد الأعمال والمستثمرين وعائلاتهم على الاستقرار في الإمارة والعمل في قطاعاتها الحيوية، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز القطاعات الثقافية والصحية وقطاع البحث والتطوير والعقارات.





ويسعى برنامج "ازدهر في أبوظبي" إلى زيادة التوعية بتصاريح الإقامة طويلة الأمد وسبل الحصول على الجنسية، لتمكين المقيمين الذين يعملون ويبتكرون ويدرسون في القطاعات الرئيسية من الاستقرار مع عائلاتهم والتركيز على بناء مستقبلهم ضمن بيئة آمنة وداعمة، بالإضافة إلى المساهمة في دعم التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي، وفقا لما ذكرته صحيفة الاتحاد.





وتشجع حكومة أبوظبي جميع المواهب الإبداعية للعمل والاستقرار في الإمارة لكي يكونوا جزءا من قصة نجاحها وتفوقها في شتى القطاعات الحيوية لاسيما الفنية والثقافية والإعلامية والترفيهية بالإضافة إلى دعم وتطوير تراث الإمارة العريق من خلال الأكاديميين والمختصين وعلماء الآثار.





وتأتي "تأشيرة المبدعين" دعمًا للاستراتيجية الخمسية لقطاع الثقافة في أبوظبي التي أُطلقت في عام 2019 لتحقيق خمسة أهداف رئيسة تتمثل في: حماية تراث أبوظبي الثقافي واستدامته، وتعزيز الوعي بالتراث الثقافي والفنون، وزيادة مشاركة المجتمع المحلي والزوار في أنشطتها، وتحفيز الإبداع باعتباره محركًا للتعليم والتغيير الاجتماعي، وبناء وتمكين الكوادر البشرية الوطنية في قطاع الثقافة في أبوظبي، وأخيرًا، المساهمة في النمو والتنويع الاقتصادي.





وتتمتع إمارة أبوظبي بقطاع ثقافي وإبداعي غني يدعمه مجموعة من المقومات العالمية المتميزة كالمتاحف ذات الطراز العالمي ومراكز الفنون والمعارض الفنية والحفلات الموسيقية والمجتمعات الفنية. وتشمل هذه المقومات الثقافية متحف اللوفر أبوظبي ومنارة السعديات ومعرض 421 ومعرض فن أبوظبي السنوي وقصر الحصن والمجمع الثقافي ومتحف زايد الوطني المرتقب ومتحف جوجنهايم أبوظبي، فضلًا عن المؤسسات التعليمية الدولية التي تدعم مسيرة التميز للطلاب في الصناعات الإبداعية مثل جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي وكلية بيركلي للموسيقى وأكاديمية CNN.





ويمكن للطلاب الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ذوي القدرات العلمية الواعدة في المدارس الثانوية أو الجامعات تحقيق أحلامهم وضمان مسيرة مهنية متميزة من خلال الدراسة في واحدة من أفضل المؤسسات الأكاديمية العالمية في أبوظبي، لاسيما جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي وجامعة خليفة التي احتلت في يناير 2019 المرتبة 13 من بين أفضل 442 جامعة من 43 دولة بحسب تصنيف تايمز لأفضل الجامعات في الدول ذات الاقتصادات الناشئة.



