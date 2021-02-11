الإسكان: إعادة فتح باب الحجز لـ1117 مقبرة في 6 أكتوبر

صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تقرر خلال الفترة من 21 فبراير الجارى وحتى 31 مارس المقبل، إعادة فتح باب الحجز لـ(1117) مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40م2 للمقبرة، لقاطنى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، ومحافظة الجيزة "أحياء وضواحى"، بنظام حق الانتفاع، وذلك للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التقدم خلال الفترة السابقة للطرح، والمواطنين الذين لم يتمكنوا من سداد المقدمات، وكذلك استكمال إجراءات الحجز.



