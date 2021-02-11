أستاذ تغذية يكشف فوائد اللبن الطبيعي للطفل.. فيديو

قال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس، إن اللبن الطبيعي للطفل الرضيع شئ فى غاية الأهمية، منوها إلى أن اللبن الطبيعي يساعد على اكتمال وتقوية المناعة لدي الطفل، بالإضافة إلى أن درجة حرارة اللبن هى درجة حرارة الطفل، كما أن اللبن يحتوي على العديد من العناصر الذى تناسب عمر الطفل، مؤكدا أن تحضير الام للبن الصناعي أو أي أطعمة أخرى من الممكن أن تشهد نسبة تلوث عالية.

وأضاف"أستاذ العلوم الغذائية بجامعة عين شمس"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سى"، أن يجب أن يحصل الطفل فور ولادته على لبن الطبيعى، وذلك لأنه يحتوي على الأجسام المناعية، فينصح جميع الامهات الحرص على إعطاء طفلها اللبن الطبيعي بدون أى مكملات أو سوائل أخري حتى 6 أشهر.

وأكد "الحوفي"، أن اللبن الطبيعي يلبي جميع احتياجات الطفل حتى أن يتم 6 أشهر، موضحا أن يجوز إعطاء الطفل تركيبات اللبن الصناعي فى حالة عدم قدرة الطفل على تناول اللبن الطبيعي بشكل كامل، كما أنه حذر الشخص من تناول أى نوع من الشيرش الذى يباع، حيث ان هناك تجار يقوموا بتغيش مكوناته بشيرش عادى، والذى يكون فيه البروتين قليل.

وأوضح ان المقصود بالشيرش هو مصل اللبن، أى هو السائل المنفصل عند تصنيع وتحويل اللبن إلى الجبن، لافتا إلى أنه فى حالة تجفيفه ككل تكون نسبة السكر به عالية، ولذلك يوجد أشخاص لديهم عدم تحمل لسكر اللبن، مما يكون خطيرا عليهم.

وأشار إلى أن أى منتج يوجد به سكر اللبن يكون له أثار سلبية لبعض الأشخاص من إنتفاخات وتقلصات وإسهال، ناصحا بإستشارة الطبيب قبل أخذ أى مكمل غذائى.