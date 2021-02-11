محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع ناصر ببنها وتطهير الترع بالقناطر الخيرية.. صور

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال تطوير شارع مسجد ناصر بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار وذلك بطول الشارع، ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء الإنشاءات أو التشجير ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري.
كما شدد على ضرورة دهان الأسوار وواجهات العمارات بالشارع، مشددا أيضا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت موجها بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع.
واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال تطهير ترعة الساحل بعزبة شكر الله وعزبة شرارة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية استجابة لشكوى المواطنين الذين يعانون من تراكم القمامة بالترعة، حيث وجه المحافظ بتطهير الترعة بالكامل ورفع مخلفات التطهير بعد جولته بها مؤخرا، كما التقى الهجان بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم والتي من أهمها إدخال الصرف الصحي، حيث وعد المحافظ بإدارج المنطقه في الخطة.
من ناحية اخري اعلن مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية عن تنفيذ حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ووقف البناء عليها حفاظا على الرقعة الزراعية، بقرية بلقس التابعة للمدينة.
وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 150 مقبرة تم اقامتها بدون ترخيص وبالتعدي على الأراضي الزراعية بهدف الإتجار فيها. وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شدد على استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف. وأشار الهجان إلى استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين. كما شدد ايضا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء وحذر المحافظ كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، التصدي بكل حسم لكل مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.