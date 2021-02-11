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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع ناصر ببنها وتطهير الترع بالقناطر الخيرية.. صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:17 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال تطوير شارع مسجد ناصر بمدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف بلاط الإنترلوك وزراعة الأشجار وذلك بطول الشارع، ووجه بمراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء  الإنشاءات أو التشجير ومراعاة الشكل الجمالي والحضاري. 


كما شدد على ضرورة دهان الأسوار وواجهات العمارات بالشارع، مشددا أيضا على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء من أعمال رصف بلاط الإنترلوك لبدء أعمال وضع طبقة الأسفلت موجها بضرورة العمل بشكل لا يعيق الحركة المرورية مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع.

واستكمل الهجان جولته بتفقد أعمال تطهير ترعة الساحل بعزبة شكر الله وعزبة شرارة بأبو الغيط بالقناطر الخيرية استجابة لشكوى المواطنين الذين يعانون من تراكم القمامة بالترعة، حيث وجه المحافظ بتطهير الترعة بالكامل ورفع مخلفات التطهير بعد جولته بها مؤخرا، كما التقى الهجان بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم والتي من أهمها إدخال الصرف الصحي، حيث وعد المحافظ بإدارج المنطقه في الخطة.

من ناحية اخري اعلن مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب بمحافظة القليوبية عن تنفيذ حملة مكبرة اليوم لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ووقف البناء عليها حفاظا على الرقعة الزراعية، بقرية بلقس التابعة للمدينة.

  وأشار رئيس المدينة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة 150 مقبرة تم اقامتها بدون ترخيص وبالتعدي على الأراضي الزراعية بهدف الإتجار فيها. وكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد شدد على استمرار مراقبة أعمال البناء بالمحافظة على مدى الساعة للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف. وأشار الهجان إلى استمرار الحملات وإزالة كافة التعديات والمتابعة الدورية واليومية والتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين. كما شدد ايضا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وإزالة جميع أشكال التعديات وإحالة المتعدين للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء وحذر المحافظ كل من يحاول استغلال الأزمات في انتهاك القانون، باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية ضده، مؤكدا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، التصدي بكل حسم لكل مخالفات البناء فى المهد قبل استفحالها وصعوبة إزالتها.
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع ناصر ببنها وتطهير الترع بالقناطر الخيرية.. صور
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع ناصر ببنها وتطهير الترع بالقناطر الخيرية.. صور
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع ناصر ببنها وتطهير الترع بالقناطر الخيرية.. صور
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