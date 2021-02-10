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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروع تطوير شركات البترول وممشى النيل ببنها.. صور

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:25 ص
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد مشروع تطوير شركات البترول وممشى النيل
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إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة لتفقد مشروع تطوير طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد، حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الجزر الوسطى والبلدورات والأرصفة وتحديد أماكن الخدمات.

وخلال الجولة ، وجه المحافظ بتوسعة حرم الطريق لتسهيل الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة زيادة المعدات بالموقع لسرعة الانتهاء من الأعمال، نظرًا لكون المنطقة من المناطق الحيوية ذات الكثافة المرورية العالية.

كما تفقد المحافظ ، القطاعات الثلاث لطريق شركات البترول، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بمنطقة عزبة "أفندينا"، لخلق محاور مرورية بديلة، لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة، وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز.

كما تابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات،  كما تم الانتهاء من نقل جميع المرافق  وكذا تم الانتهاء من عمل السور الحديدي في المرحلة الأولى للمشروع  وبدأ العمل في المرحله الثانية بطول 2 كيلو متر.
 
واختتم الهجان ، جولته بمتابعة سير العمل في  إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطوير الممشى بنادي القضاء و نادي الري، موجها بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بالمحافظة.

وأكد على عمل رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسًا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

من ناحية اخرى، أجرى اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية ، جولة تفقدية لمتابعة خطة أعمال تطوير شارع جنابية كفر منصور بالمدينة.

وقال رئيس المدينة ، إن التطوير يشمل رصف وتهذيب الأشجار ونظافة وتجميل الشارع الكبير وتركيب بلاط الانترلوك، وذلك في اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كما قام رفعت بمتابعة أعمال تطوير عمارات الملفات بحضور محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة و التى كانت محل شكوى المواطنين منذ سنوات نظرا لتراكم كميات مياه أسفل العمارات وتضر المواطنين.
محافظ القليوبية يتفقد مشروع تطوير شركات البترول وممشى النيل ببنها.. صور
محافظ القليوبية يتفقد مشروع تطوير شركات البترول وممشى النيل ببنها.. صور
محافظ القليوبية يتفقد مشروع تطوير شركات البترول وممشى النيل ببنها.. صور
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