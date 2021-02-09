رفع مركب قديم لخطورته على المواطنين بكفر شكر .. صور

قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت برفع المركب القديم الذي كان يمثل خطر علي أرواح المواطنين خلف ديوان مركز الشرطة بنهر النيل من المياه وتأمين سير المركب الجديد الذى تم وضعه ومطابق للاشترطات والسلامة والمواصفات القانونية.









وقال رفعت ان ذلك ياتى بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبالاشتراك مع المقدم ياسر عبدالواحد نائب مأمور مركز شرطة كفر شكر ومدير شرطة المسطحات المائيه ببنها ورئيس مباحث شرطة المسطحات المائية ببنها ونائب رئيس مجلس المدينة.





واكد رئيس المركز والمدينة أنه تم رفع المعدية المتواجدة خلف مركز الشرطة التي تربط بين القلبوبية والمنوفية وتم وضع أخري مطابقة للمواصفات حفاظا على سلامة وأرواح أهالينا المواطنين من أى مخاطر تهدد حياتهم.





وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لرصد أى مشكلات بالمدينة وقرى الوحدات المحلية لحلها فورا طبقا للقانون والامكانيات المتاحة بهدف إشاعة الرضا بين جموع أهالينا المواطنين فى شتى المجالات.





وكانت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية قد تمكنت من فتح شارع عمومي، بعد أن قام أحد المواطنين بالاستيلاء على جزء منه وتحويله إلى حديقة خاصة به وحرمان الأهالي من المرور في الشارع.





من جانبه قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الشارع يقع بين مدرسة وعمارة سكنية بكفر منصور واستغل أحد المواطنين مساحة ملاصقة للعمارة بالشارع وقام بتحويلها إلى حديقة لخدمته فقط منذ سنوات وقامت أجهزة المدينة بتطوير الشارع وفتحه أمام المواطنين.





وأكد رئيس المدينة على وجود تعليمات مشددة لجميع الأجهزة المحلية بتحرير الشوارع والطرق من الغلق والإشغالات لخدمة جموع المواطنين ، مشيرا إلى أن هذه الشوارع ملك للدولة ولايجوز التعدي عليها وإعتبارها ملكية خاصة ولكنها ملك للجميع وذلك بهدف فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية.





من ناحية أخرى قام رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بجولة فى مدرسة الشهيد مصطفى عطايا الثانوية بنات لمتابعة المبنى الملحق الذى تم تشييده حديثا لخدمة جموع الطلاب.





وقال رفعت إنه يتم متابعة جميع المشروعات الخدمية والقومية التى تتم على أرض المركز والمدينة لحل أى مشكلات أو معوقات لسرعة التشغيل والافتتاح لخدمة العملية التعليمية.





وأوضح أن الدولة لها جهود وإنجازات واضحة على أرض الواقع بالمدينة وقرى الوحدات المحلية فى إنشاء العديد من مدارس المراحل التعليمية التى تخدم جموع أبنائنا الطلاب الذين هم بذور المستقبل ويرفعون راية مصر الحبيبة بين دول العالم.