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محافظات

منع دخول الناس.. مواطن يستولي على شارع والمحافظة تتدخل..تفاصيل

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:13 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية من فتح شارع عمومي، بعد أن قام أحد المواطنين بالاستيلاء على جزء منه وتحويله إلى حديقة خاصة به وحرمان الأهالي من المرور في الشارع.

من جانبه قال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الشارع يقع بين مدرسة وعمارة سكنية بكفر منصور واستغل أحد المواطنين مساحة ملاصقة للعمارة بالشارع وقام بتحويلها إلى حديقة لخدمته فقط منذ سنوات وقامت أجهزة المدينة بتطوير الشارع وفتحه أمام المواطنين.
 
وأكد رئيس المدينة على وجود تعليمات مشددة لجميع الأجهزة المحلية بتحرير الشوارع والطرق من الغلق والإشغالات لخدمة جموع المواطنين ، مشيرا إلى أن هذه الشوارع ملك للدولة ولايجوز التعدي عليها وإعتبارها ملكية خاصة ولكنها ملك للجميع وذلك بهدف فرض هيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية.

من ناحية أخرى قام رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بجولة فى مدرسة الشهيد مصطفى عطايا الثانوية بنات لمتابعة المبنى الملحق الذى تم تشييده حديثا لخدمة جموع الطلاب.

وقال رفعت إنه يتم متابعة جميع المشروعات الخدمية والقومية التى تتم على أرض المركز والمدينة لحل أى مشكلات أو معوقات لسرعة التشغيل والافتتاح لخدمة العملية التعليمية.

وأوضح أن الدولة لها جهود وإنجازات واضحة على أرض الواقع بالمدينة وقرى الوحدات المحلية فى إنشاء العديد من مدارس المراحل التعليمية التى تخدم جموع أبنائنا الطلاب الذين هم بذور المستقبل ويرفعون راية مصر الحبيبة بين دول العالم.
منع دخول الناس.. مواطن يستولي على شارع والمحافظة تتدخل..تفاصيل
منع دخول الناس.. مواطن يستولي على شارع والمحافظة تتدخل..تفاصيل
منع دخول الناس.. مواطن يستولي على شارع والمحافظة تتدخل..تفاصيل
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