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محافظات

حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة ..صور

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 11:00 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بشارع 15 مايو لرفع الباعة الجائلين وإعادة الانضباط للشارع أسفرت الحملة عن  تحرير 43 محضر إشغال ورفع 50  من فروشات  لباعة مخالفين كانت تعوق حركة المواطنين.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة إن الحملة تأتى في إطار توجيهات اللواء  عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة المقدم حسين، حيث تم إزالة 50 فرش مخالف وغير مرخص ومخالف لقوانين الإشغالات.

أضاف رئيس حي شرق شبرا الخيمة أن الحملة أسفرت عن إزالة جميع الإشغالات الموجودة بالشارع، ورفع الباعة الجائلين وتحرر 43 محضر مخالفة مشيرا الى استمرار تنفيذ الحملات لضبط المخالفات وازالة اى اشغالات على مستوى مناطق الحى المختلفة.

من جانبه قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري لحل مشكلة تكدس المرور لنزلات الطريق الدائري المؤدى إلى منطي وميت نما، بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، حيث وجه الهجان بإنشاء طريق بديل أسفل الطريق الدائري كما وجه أيضا مجلس مدينة شبرا الخيمه بمساعده الشركه المنفذه لسرعه الانتهاء من اعماله .

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الحملة الميكانيكية بحي شرق شبرا الخيمة، للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات، حيث تفقد المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، كما وجه بعمل محاضر بالاعطال مؤكدا على سرعة الانتهاء من أعمال إصلاح المركبات، وتكهين المركبات التى لا جدوى من اصلاحها.
 
وأكد الهجان خلال جولته أن هناك خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة، إذ تعد الحملة الميكانيكة هي الذراع الأيمن لرئيس المدينة أو الحي للإرتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
واختتم المحافظ جولته بتفقده المبنى الإداري لمنطقه الصفا الصناعيه بالخانكة بعد ماتم فرشه وتجهيزه علما بأن هذا المقر خاص باجتماعات رجال الأعمال للمناطق الصناعية بمدينة الصفا الصناعية ومدينة الشروق الصناعية ، حيث وجه المحافظ بتشغيل المبنى للتسهيل على المستثمرين وأصحاب المصانع لإنجاز مطالبهم ولدفع عجلة الإنتاج وتفعيله لعقد الاجتماعات بالمقر الإداري وتسهيل وقرب المسافة لرجال الأعمال.
حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة ..صور
حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة ..صور
حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة ..صور
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