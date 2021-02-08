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محافظات

محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الدائري بشبرا الخيمة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:18 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري لحل مشكلة تكدس المرور لنزلات الطريق الدائري المؤدى إلى منطي وميت نما، بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، حيث وجه الهجان بإنشاء طريق بديل أسفل الطريق الدائري، كما وجه أيضا مجلس مدينة شبرا الخيمة بمساعدة الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء من أعماله.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الحملة الميكانيكية بحي شرق شبرا الخيمة، للوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة وذلك لترشيد الإنفاق وتوظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها وتنفيذ برنامج صيانة للمعدات والمركبات، حيث تفقد المعدات والمركبات واستمع إلى شرح من المشرف على الحملة عن أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، كما وجه بعمل محاضر بالأعطال مؤكدا سرعة الانتهاء من أعمال إصلاح المركبات، وتكهين المركبات التى لا جدوى من إصلاحها. 

وأكد الهجان خلال جولته أن هناك خطة لإعادة هيكلة الحملات الميكانيكية بنطاق المحافظة، إذ تعد الحملة الميكانيكة هي الذراع الأيمن لرئيس المدينة أو الحي للارتقاء بمستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. 

واختتم المحافظ جولته بتفقده المبنى الإداري لمنطقة الصفا الصناعية بالخانكة بعد ما تم فرشه وتجهيزه علما بأن هذا المقر خاص باجتماعات رجال الأعمال للمناطق الصناعية بمدينة الصفا الصناعية ومدينة الشروق الصناعية، حيث وجه المحافظ بتشغيل المبنى للتسهيل على المستثمرين وأصحاب المصانع لإنجاز مطالبهم ولدفع عجلة الإنتاج وتفعيله لعقد الاجتماعات بالمقر الإداري وتسهيل وقرب المسافة لرجال الأعمال.
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