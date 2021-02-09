يتعهد بدفع الرسوم واستيفاء المستندات.. مواطن يتقدم بطلب رسمي لإطلاق اسمه على مدينة كفر شكر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة القليوبية قيام مواطن من أهالي كفر شكر بتقديم طلب رسمي لمجلس مدينة ومركز كفر شكر، لتغيير اسم المدينة العريقة إلى "كفر س ج"، وهي الحروف الأولى من اسمه، مؤكدا أنه تقدم بطلبه أسوة بقيام مديرة التنظيم بمجلس مدينة كفر شكر بتسمية 5 شوارع رئيسية بأسماء زوجها وإخوته وحماها.













وأكد المواطن في طلبه الرسمي استعداده لدفع ذات الرسوم واستيفاء ذات المستندات التي تم تقديمها لتسمية الشوارع بأسماء زوج وأسرة مديرة التنظيم.







في سياق متصل، أثار الطلب نشطاء التواصل الاجتماعي وفيس بوك والذين أكد عدد منهم أن هناك 5 شوارع تمت تسميتها بأسماء "ع ج" و"ا ج" و"ص ج" و"ع ج" و"ع ج" وجميعهم أصحاب مجموعة قانونية شهيرة بالمدينة وهم حما وزوج وأشقاء زوج مدير التنظيم، وأن هناك معلومات متداولة أن الأسماء تم وضعها في مخطط المدينة الجديد للمدينة والمفترض اعتماده ورفعه للجهات المختصة.







من جانبه، كشف مصدر مسئول بمجلس مدينة كفر شكر أنه تم التقدم بالطلب، وأنه يجري حاليا فحص الطلب وفحص الادعاءات التي يتم تداولها بوجود 5 شوارع باسم أقارب وأسرة زوج مدير التنظيم عن طريق لجنة خاصة.







وقال المصدر إن تسمية الشوارع والميدادين لا تتم بطريقة عشوائية بل لها نظام ولجنة مختصة ويجب أن يصدر بها قرار رسمي من المجلس التنفيذي للمركز والمدينة ثم لجنة تسمية الشوارع بالمحافظة والمجلس التنفيذي للمحافظة.



من ناحية أخرى، قام اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بجولة فى مدرسة الشهيد مصطفى عطايا الثانوية بنات لمتابعة المبنى الملحق الذى تم تشييده حديثا لخدمة جموع الطلاب. من ناحية أخرى، قام اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بجولة فى مدرسة الشهيد مصطفى عطايا الثانوية بنات لمتابعة المبنى الملحق الذى تم تشييده حديثا لخدمة جموع الطلاب.







وقال رفعت إنه يتم متابعة جميع المشروعات الخدمية والقومية التى تتم على أرض المركز والمدينة لحل أى مشكلات أو معوقات لسرعة التشغيل والافتتاح لخدمة العملية التعليمية.







وأوضح أن الدولة لها جهود وإنجازات واضحة على أرض الواقع بالمدينة وقرى الوحدات المحلية فى إنشاء العديد من مدارس المراحل التعليمية التى تخدم جموع أبنائنا الطلاب الذين هم بذور المستقبل ويرفعون راية مصر الحبيبة بين دول العالم.

