تهذيب وتجميل وإنترلوك.. شاهد أعمال تطوير شوارع مدينة كفر شكر

وقال رئيس المدينة بحسب بيان، الأربعاء، إن التطوير يشمل رصف وتهذيب الأشجار ونظافة وتجميل الشارع الكبير وتركيب بلاط الانترلوك، وذلك في اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



واكد رئيس مدينة كفر شكر انه تم إحياء أسفل العمارات واستغلالها مخازن تابعة لمجلس المدينة وتصنيع أبواب للمخازن بالحديد الموجود وتركيبها للمخازن بهدف استغلال أى مساحات فضاء وتنظيفها لصالح الدولة.

وقال أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة وجود لجان تجوب شوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية للوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع والعمل على حلها فورا طبقا للقانون والعمل على راحة وخدمة أهالينا المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم في شتى المجالات.





من ناحية أخرى قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت برفع المركب القديم الذي كان يمثل خطر علي أرواح المواطنين خلف ديوان مركز الشرطة بنهر النيل من المياه وتأمين سير المركب الجديد الذى تم وضعه ومطابق للاشتراطات والسلامة والمواصفات القانونية.



وقال رفعت ان ذلك يأتي بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبالاشتراك مع المقدم ياسر عبدالواحد نائب مأمور مركز شرطة كفر شكر ومدير شرطة المسطحات المائية ببنها ورئيس مباحث شرطة المسطحات المائية ببنها ونائب رئيس مجلس المدينة.



واكد رئيس المركز والمدينة أنه تم رفع المعدية المتواجدة خلف مركز الشرطة التي تربط بين القليوبية والمنوفية وتم وضع أخري مطابقة للمواصفات حفاظا على سلامة وأرواح أهالينا المواطنين من أي مخاطر تهدد حياتهم.



وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لرصد أى مشكلات بالمدينة وقرى الوحدات المحلية لحلها فورا طبقا للقانون والامكانيات المتاحة بهدف إشاعة الرضا بين جموع أهالينا المواطنين في شتى المجالات.

