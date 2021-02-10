ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تهذيب وتجميل وإنترلوك.. شاهد أعمال تطوير شوارع مدينة كفر شكر

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أجرى اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية ، جولة تفقدية لمتابعة خطة أعمال تطوير شارع جنابية كفر منصور بالمدينة.

وقال رئيس المدينة بحسب بيان، الأربعاء، إن التطوير يشمل رصف وتهذيب الأشجار ونظافة وتجميل الشارع الكبير وتركيب بلاط الانترلوك، وذلك في اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

كما قام رفعت بمتابعة أعمال تطوير عمارات الملفات بحضور محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة و التى كانت محل شكوى المواطنين منذ سنوات نظرا لتراكم كميات مياه أسفل العمارات وتضر المواطنين.

واكد رئيس مدينة كفر شكر انه تم إحياء أسفل العمارات واستغلالها مخازن تابعة لمجلس المدينة وتصنيع أبواب للمخازن بالحديد الموجود وتركيبها للمخازن بهدف استغلال أى مساحات فضاء وتنظيفها لصالح الدولة.

وقال أنه يوجد تعليمات مشددة بضرورة وجود لجان تجوب شوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية للوقوف على حقيقة الأوضاع على أرض الواقع والعمل على حلها فورا طبقا للقانون والعمل على راحة وخدمة أهالينا المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم في شتى المجالات.

من ناحية أخرى قامت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت برفع المركب القديم الذي كان يمثل خطر علي أرواح المواطنين خلف ديوان مركز الشرطة بنهر النيل من المياه وتأمين سير المركب الجديد الذى تم وضعه ومطابق للاشتراطات والسلامة والمواصفات القانونية.

وقال رفعت ان ذلك يأتي بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبالاشتراك مع المقدم ياسر عبدالواحد نائب مأمور مركز شرطة كفر شكر ومدير شرطة المسطحات المائية ببنها ورئيس مباحث شرطة المسطحات المائية ببنها ونائب رئيس مجلس المدينة.

واكد رئيس المركز والمدينة أنه تم رفع المعدية المتواجدة خلف مركز الشرطة التي تربط بين القليوبية والمنوفية وتم وضع أخري مطابقة للمواصفات حفاظا على سلامة وأرواح أهالينا المواطنين من أي مخاطر تهدد حياتهم.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لرصد أى مشكلات بالمدينة وقرى الوحدات المحلية لحلها فورا طبقا للقانون والامكانيات المتاحة بهدف إشاعة الرضا بين جموع أهالينا المواطنين في شتى المجالات.
تهذيب وتجميل وإنترلوك.. شاهد أعمال تطوير شوارع مدينة كفر شكر
تهذيب وتجميل وإنترلوك.. شاهد أعمال تطوير شوارع مدينة كفر شكر
تهذيب وتجميل وإنترلوك.. شاهد أعمال تطوير شوارع مدينة كفر شكر
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للتأكد من صلاحية اللحوم.. حملة موسعة على محلات الجزارة بكفر شكر "صور"

حملة لتجميل وإنارة حدائق وميادين كفر شكر.. صور

بشرى سارة لأهالي القليوبية.. بدء توصيل خدمة الغاز الطبيعي

حملة لإزالة الأسواق العشوائية بكفر شكر.. صور

حملة لرفع المخلفات وتسوية الطرق بكفر شكر في القليوبية.. صور

لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.. حملات موسعة على المحلات والكافتيريات بكفر شكر.. صور

ترشيحاتنا

جريمة تهز الشارع العربى.. أب يقتل أطفاله شنقا بسبب خلافات زوجيه

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

بشير التابعي: الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب البايرن.. وعبدالفضيل يرد: وخسر إزاي من المحلة؟

وكيل أجايي: إصابته كادت تنهي مشواره الكروي

بفعل الثلوج والأمطار.. لحظة انهيار قاعة أفراح في السعودية | فيديو

Advertisements

2000 جنيه و3 سنوات قابلة للتجديد.. رسوم استخراج رخصة السايس في القانون الجديد

إعطاء الجرعة الأولى لـ 75%.. الاتحاد للطيران تعلن توفير لقاح لجميع العاملين بالشركة

على نفقة المسافرين.. الكويت تفرض شرطا جديدا على القادمين إليها

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن «كوفيد طويل الأمد»

بيناموا علي السلم.. ابن جاحد يطرد أمه وأبيه من شقته.. صور

بعد آخر ارتفاع .. أسعار الدولار في جميع البنوك اليوم الأربعاء 10-2-2021

لو عايز تنقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. تعرف على الخطوات

أخبار التوك شو| أحمد موسى ينفعل على الهواء.. وتعليق ناري من لميس الحديدي على أزمة الشحات وكهربا في قطر

بعد الارتفاع 7 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 فبراير 2021

بشير التابعي: الزمالك لو مكان الأهلي كان هيكسب البايرن.. وعبدالفضيل يرد: وخسر إزاي من المحلة؟

عودة الطقس البارد.. انخفاض في الحرارة اعتبارا من السبت المقبل مصحوب بأمطار

التعليم: عدد المشاركين في تحدي القراءة العربي تعدى الـ 10 ملايين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى ذكرى التأسيس.. تعرف على تاريخ شعار علامة رولز رويس الشهيرة

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار شيري 4 تيجو في السوق المصرية

مواصفات وأسعار ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2021