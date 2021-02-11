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رياضة

شوبير يحذر من إلغاء مسابقة الدوري الممتاز: «لغبطيطة ومحدش فاهم حاجة»

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:52 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو الحلوانى


حذَّر الإعلامي أحمد شوبير، من إلغاء مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الكروي الجاري بسبب كثرة تأجيل المباريات خلال الفترة الحالية وعدم انتظام المسابقة .

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "بحذر من إمكانية إلغاء الدوري وبقول يارب يطلع كلامي غلط والدوري يستكمل ولا يُلغى بعد هذا الكم الكبير من التأجيلات".

وأضاف : "حد سمع قبل كدة خمس مباريات في يوم، 3 بالدوري اثنين منهم بالجولة 13 وواحدة مؤجلة من الجولة 11، ومباراتين بالكأس، لغبطيطة ومحدش فاهم حاجة " .

وعلى الجانب الآخر ، يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية اليوم عندما يلعب أمام بالميراس البرازيلي في إطار لقاءات تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم للأندية .

ومن المقرر أن نطلق أحداث مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلى فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على تحديد صاحب المركز الثالث من مونديال الأندية المقام في قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري.

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي عبر العديد من القنوات المشفرة والمفتوحة ، مثل بى إن سبورت 1 المشفرة وبي إن سبورت 1 المفتوحة عبر نايل سات ، كما ستذاع عبر قناة الكأس القطرية المشفرة والكأس القطرية المفتوحة أيضا.

ويلعب الأهلي مباراة بالميراس البرازيلي في ظل وجود خبر حزين لجماهير النادي الأهلي وهو حرمان الاتحاد الدولي لكرة القدم FiFa لاعبا النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة في مباراة المركز الثالث بسبب قيامهما باختراق نظام الإجراءات الاحترازية.

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