حياة كريمة.. محافظ المنيا يناقش مخططات تطوير 192 قرية

وقال المحافظ، إن اللقاء يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.





وأعلن محافظ المنيا أنه تم إسناد أعمال توصيل المياه والصرف الصحي للجهات المتخصصة للتنفيذ، ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موجها بسرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات عمل متخصصة بنطاق كل مركز يتم من خلالها متابعة تنفيذ الأعمال، وشدد على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للانتهاء من مراحل التطوير وتوصيل جميع الخدمات للمواطنين في قرى المحافظة.





ووجه بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمواقع المحددة لأعمال التطوير لإقامة المشروعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديد آليات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، وتسخير جميع الإمكانيات لتنفيذ الأعمال، بالإضافة لتقديم جميع أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.