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محافظات

حياة كريمة.. محافظ المنيا يناقش مخططات تطوير 192 قرية

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:34 م
صدى البلد
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أيمن رياض

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، اجتماعا مع المهندس محمد فوزي النشار، رئيس جهاز التعمير بوسط وشمال الصعيد، لبحث الخطة المحددة لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، تشمل مراكز "أبوقرقاص – ملوي – العدوة – مغاغة – دير مواس"، وذلك لرفع قدرات البنية الأساسية، من جميع الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.



جاء ذلك بحضور المهندس سند أحمد، استشاري جهاز التعمير، والمهندسة سالي وليم، مدير عام منطقة جهاز التعمير بالمحافظة.



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وقال المحافظ، إن اللقاء يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وفقا للمعايير القياسية وعلى كفاءة عالية بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.



وأعلن محافظ المنيا أنه تم إسناد أعمال توصيل المياه والصرف الصحي للجهات المتخصصة للتنفيذ، ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، موجها بسرعة إنجاز الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات عمل متخصصة بنطاق كل مركز يتم من خلالها متابعة تنفيذ الأعمال، وشدد على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف للانتهاء من مراحل التطوير وتوصيل جميع الخدمات للمواطنين في قرى المحافظة.



ووجه بسرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمواقع المحددة لأعمال التطوير لإقامة المشروعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديد آليات تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، وتسخير جميع الإمكانيات لتنفيذ الأعمال، بالإضافة لتقديم جميع أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق الأهداف المطلوبة.



في سياق متصل، بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، آليات تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والدكتور رمضان بسيوني، عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد موسى، مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة.



وقال المحافظ إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ أعمال مبادرة حياة كريمة وتحت إشراف الجهات المتخصصة، تم التنسيق مع جامعة المنيا وكلية الهندسة للإشراف الهندسي على الأعمال التي سيجري تنفيذها بالمراكز الخمسة ووضع آليات للمراحل التنفيذية.



وناقش كيفية الإشراف على تنفيذ أعمال مبادرة "حياة كريمة"، وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة من كلية الهندسة لتقوم بالإشراف على تنفيذ الأعمال مع وضع تقارير هندسية لمتابعة تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد.

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