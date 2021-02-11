مياه الشرقية: حصول 9 محطات على شهادة التنمية الفنية المستدامة

أعلن المهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عن حصول (محطات مياه الحسينية، وبني شبل، والزقازيق المرشحة، ومحطتى معالجة صرف صحي ابو متنا، والقرين) على شهادة الإدارة الفنيه للتنميه المستدامة TSM لأول مرة، بالإضافة إلى تجديد الشهادة للمرة الثانية لأربعة محطات.





وأشار إلى الانتهاء من تأهيل خمسة محطات (محطة مياه حجير المرشحة، محطة مياه كفر الصعيدي، محطة مياه الرحمانية، محطة مياه العزيزيه و محطة معالجة صرف صحي الصوفية) للحصول على الشهادة خلال العام الحالي.





وأوضح، فارس أن شهادة TSM وسيلة مرجعية للارتقاء بتشغيل وصيانة المحطات والوصول بها إلى المستويات العالمية ويتم الحصول عليها بعد استيفاء المعايير والشروط لذلك لضمان تقديم أفضل خدمات للمواطنين.





جدير بالذكر أن إجمالى المحطات الحاصلة على شهادة التنمية المستدامة بالشرقية ٢٠ محطة؛ ١١ محطة لمياه الشرب و٩ محطات معالجة صرف صحي.