ضبط عامل بصيدلية في بني سويف يتاجر في الأدوية المهربة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار فى الأدوية المهربة من الخارج وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة.





وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط فى مجال الإتجار فى الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور بيعها بالأسواق بالمخالفة للقانون.





أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب عن صحة الواقعة وقيام (عامل بصيدلية - مقيم بمركز شرطة الفشن بنى سويف) بممارسة نشاط الإتجار فى الأدوية ، وذلك من خلال مكان غير مرخص عبارة عن شقة كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة دون الحصول على التراخيص اللازمة بالمخالفة للقانون.





عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم داخل الشقة المشار إليها وبحوزته (كمية من الأدوية) وجميعها مهربة من الخارج ومجهولة المصدر ، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بحوالى (400٫000 جنيه) ، وبمواجهته أقر بحيازته لتلك المضبوطات بقصد بيعها بالمخالفة للقانون.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.