هل لبس الطرحة القصيرة حرام ؟

قائلًا: «إذا لم تقدرى على ارتداء الحجاب وقررت خلعه فادعى الله لكِ بالهداية ولا تحاولى أن تجدى مبررا زائفا لعدم فرضية الحجاب لتسكتى به ضميرك».

وأكد أن اتفاق العلماء هو الذى جعل أمر الحجاب للمرأة فرضا وواجبا، فالآيات والأحاديث اتفق علماء الأمة على دلالتها فلم يقل عالم واحد أن الحجاب ليس فرضًا، ولم يقل بعدم فرضية إلا هواة أو أقل من الهواة، ومع ذلك يتأثر بهم كثير من النساء، منوهًا بأن الحجاب من الواجبات وليس من أركان الإسلام وخلعه ليس من الكبائر وإنما يندرج تحت المعاصى.

وأكد أن اتفاق العلماء هو الذى جعل أمر الحجاب للمرأة فرضا وواجبا، فالآيات والأحاديث اتفق علماء الأمة على دلالتها فلم يقل عالم واحد أن الحجاب ليس فرضًا، ولم يقل بعدم فرضية إلا هواة أو أقل من الهواة، ومع ذلك يتأثر بهم كثير من النساء، منوهًا بأن الحجاب من الواجبات وليس من أركان الإسلام وخلعه ليس من الكبائر وإنما يندرج تحت المعاصى.

هل يجوز للمرأة قراءة القرآن بدون حجاب وبنصف كم ؟.. سؤال اجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له ، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب عثمان، قائلاُ: نعم، يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بدون حجاب وبنصف كم، لأنه لا يشترط لقراءة القرآن ما لا يشترط للصلاة .





وتابع: فلا يشترط للمرأة أن ترتدي الإسدال ومتسترة، فهذا ليس بصلاة، ولكنه ذكر فتلاوة القرأن نوعًا من الذكر كالتسبيح والأستغفار، فهذه الأذكار لا يشترط لها التستر وإنما تكون بالهيئة التى تكون عليها، فإذكرى الله على اى هيئة طالما كنتى فى منزلكِ ولا شئ عليكي.





هل يجوز للمرأة القراءة في المصحف بدون حجاب ؟.. أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال ورد إليه وذلك خلال فتوى مسجلة له.





وأجاب شلبي، قائلًا: أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من المصحف بدون حجاب ولا مانع من ذلك، فغطاء الرأس يقول عنه العلماء أنه أدب من آداب التلاوة لكنه ليس شرطًا، لأفتًا الى أنه يجوز للمرأة وهى بملابس بيتها أن تقرأ القرآن ولا حرج فى ذلك ولا يشترط أن تغطي شعرها أو ترتدي الحجاب.





وأشار الى أنه لو ارتدت الحجاب وهى تقرأ القرآن فهذا يكون أفضل فتكون بذلك أتت بالقراءة ومعها آداب القراءة.





هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة ؟

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أنه يجوز قراءة القرآن بأي نوع من الملابس سواء خفيفة او ثقيلة المهم ان تكون ساترة للعورة وخاصة " العورة المغلظة" لافتا إلى أن قراءة المرأة القرآن بشعرها اي بدون حجاب جائز ، وكذلك الرجل يجوز له قراءة القرآن بأي نوع من الملابس بشرط ان تكون ساترة للعورة ايضا.





وأضاف عاشور خلال خدمة البث المباشر ردا على اسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء والأفضل والمستحب ان يكون الاحتشام في الملابس للرجل او المرأة لأن كلام الله عز وجل له قدسية خاصة.



