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وزير خارجية البحرين: العمل مع كافة دول منتدى الصداقة على تحقيق السلام فى ظل أزمة كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:31 م
وزير خارجية البحرين
وزير خارجية البحرين
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هاجر إبراهيم
قال وزير الخارجية البحريني، إنه يتم العمل مع كافة دول منتدى الصداقة على تحقيق السلام لشعوب المنطقة في ظل التحديات التى تواجه العالم، وعلى رأسها جائحة فيروس كورونا.

وأضاف وزير خارجية البحرين، خلال مؤتمر صحفى للدول المشاركة فى أعمال منتدى الصداقة، أن تعاون الصداقة بين الدول الصديقة أكد على الرغبة المشتركة لتعزيزها من مختلف المجالات بما يسهم فى الحفاظ على أمن واستقرار تلك المنطقة الحيوية.

وتابع أن هذا الإجتماع أتاح فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر والتباحث فى ظل تحديات الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث  أنه تم عقد جلسة مطولة أتسمت بالعمق والشفافية وكانت عاملا مهما لتحقيق الأهداف المرجوة.

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