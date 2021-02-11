وزير الخارجية السعودي: سيادة الدول على أراضيها تعزز الأمن والاستقرار





وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي للدول المشاركة فى أعمال منتدى الصداقة اليوم ، أننا ناقشنا أيضا ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتعامل مع الملفات كل بروح من التنسيق الدولي وسيادة الدول على أراضيها .



وأكد وزير الخارجية السعودي، أن المملكة العربية السعودية تدعم كل الجهود السلمية والاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط، ونسعى لتحقيق السلم والأمن، وندعم حل النزاعات والسبل السلمية، كما أن المملكة العربية السعودية مستعدة للعمل على دعم الرخاء والأمن والاستقرار للإنسان.

قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، إننا نؤكد أهمية الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، لذلك ففى اجتماعنا اليوم خضنا مواضيع ذات اهتمام مشترك لمواجهة تحديات كورونا.