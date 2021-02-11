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عبد القادر شهيب: طريقة أنس الفقي وجمال مبارك في إدارة الأزمة فاقمتها خلال ثورة 2011 "فيديو"

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:43 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الكاتب الصحفي عبد القادر شهيب، إنه  نشأ في حي شبرا بالقاهرة التي ظل يسكنها لمدة 30 عاما حتى تزوج، ثم انتقل للعيش في حي مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن والده كان محبا للقراء وكان فكره ينتمي لحزب الوفد العريق.

وأضاف شهيب خلال برنامج "كنوز الوطن" المذاع على الفضائية المصرية، أنه تعلم حب القراءة من والده، واستفاد من جلسات المناقشات التي كان يعقدها والده مع أصدقائه فى المنزل.

وتابع أنه كتب عن قصة تنحى مبارك وكيف كان يعالج أزمة ثورة 2011، وفى الحقيقة المحيطون به هم من كانوا يتولون حل الأزمة منهم جمال مبارك، وأنس الفقي، وزكريا عزمي.

وأوضح أن طريقة إدارتهما للازمة كانت طريقة فاقمت من حدة الأزمة ولم تحتويها وكانوا يتخذوا قرارات متأخرة، منوهًا بأنه قدم رواية بعد تنحى مبارك بشهر يروى فيها تفاصيل تنحيه.

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