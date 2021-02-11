لجنة الأخوة الإنسانية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

تسلم المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، اليوم الخميس، شهادة جينس للأرقام القياسية، نيابة عن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، لتسجيلها اكبر عدد من رسائل الأخوة والتسامح والسلام في الحملة التفاعلية العالمية التي أطلقتها اللجنة في اليوم الدولي للأخوة الإنسانية الذي يتزامن مع الرابع من فبراير من كل عام، لجمع أكبر عدد من رسائل الأخوة والتسامح والسلام خلال 24 ساعة.





وقال" عبدالسلام" في تصريحات صحفية خلال حفل تسلمه شهادة جينس للأرقام القياسية، إن تسجيل رسائل الأخوة الإنسانية لأكبر عدد من التعهدات في 24 ساعة يعد إنجاز كبير يعكس مدى التأثير الذي وصلت إليه "وثيقة الأخوة الإنسانية" عالميا.





وأوضح، أن الحملة شهدت تنوع كبير على مستوى المشاركين، حيث شارك فيها كافة الفئات من الشباب والكبار والرجال والنساء وذوي الهمم والرياضيين والفنانين والمثقفين ورجال الدين من مختلف أنحاء العالم ومن كل الأديان.



