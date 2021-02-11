"حماة الوطن" بالجيزة ينظم دورة تدريبية لتأهيل الكوادر الشبابية وإعدادها للمحليات| صور

صرح الدكتور إسلام عوض المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لأمانة حماة الوطن بالجيزة .









أن أمانة التثقيف والتدريب بأمانة الحزب بالجيزة، قد عقدت أمس مساء الأربعاء ، دورة تدريبية لتأهيل كوادر الحزب لاسيما الشبابية منها وإعدادها للمحليات، والتي جاءت بعنوان "إدارة الوقت والثقة بالنفس والإقناع ودورهم في بناء الكوادر للمحليات" .









وقد عقدت الدورة التدريبية تحت رعاية النائب الدكتور نافع عبدالهادي أمين عام الحزب بالجيزة، واللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم بالجيزة وشيرين سالم أمينة التدريب والتثقيف بالمحافظة، وخبراء التنمية والإدارة دكتور هشام البحيري ودكتور محمود حسوبة .









وقال دكتور نافع عبدالهادي، أمين حزب حماة الوطن بالجيزة، إن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص أمانة الجيزة على رفع مستوى الوعي السياسي لأعضاء وأُمناء الحزب بمحافظة الجيزة والاستفادة من كوادر الحزب .









وصرح عبدالهادي عضو مجلس النواب بالقول "بأننا سنخوض المجالس المحلية المقبلة بكوادر مؤهلة علميا وسياسيا وفعلية في الشارع الجيزاوى بصفة خاصة وعلى مستوى الحزب بصفة عامة .