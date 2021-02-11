أعراض الزهايمر المبكر للنساء والشباب

، والذي يطلق عليه أحيانًا بداية أصغر سنًا.

وقد يكون من الصعب الحصول على تشخيص حقيقي في هذا العمر لأن العديد من الأعراض قد تبدو نتيجة لأحداث الحياة المعتادة مثل الإجهاد، و

فقدان الذاكرة

يمكن أن يحدث نسيان التواريخ أو الأحداث المهمة، و إذا أصبحت الأسئلة متكررة وكانت هناك حاجة إلى تذكيرات متكررة ، يجب أن ترى طبيبك.





صعوبة التخطيط وحل المشكلات

الزهايمر أكثر وضوحًا إذا واجهت أنت أو أحد أفراد أسرتك صعوبة في تطوير واتباع خطة عمل، قد يصبح العمل مع الأرقام صعبًا أيضًا. قد يصبحأكثر وضوحًا إذا واجهت أنت أو أحد أفراد أسرتك صعوبة في تطوير واتباع خطة عمل، قد يصبح العمل مع الأرقام صعبًا أيضًا.





يمكن ملاحظة ذلك غالبًا عندما تبدأ أنت أو أحد أفراد أسرتك في إظهار مشاكل الحفاظ على الفواتير الشهرية أو دفتر شيكات.





صعوبة إكمال المهام المألوفة

قد يعاني بعض الأشخاص من مشكلة أكبر في التركيز، قد تستغرق المهام اليومية الروتينية التي تتطلب التفكير النقدي وقتًا أطول مع تقدم المرض.





أعراض مرض الزهايمر. قد يتم أيضًا التشكيك في القدرة على القيادة بأمان، إذا ضعت أنت أو أحد أفراد أسرتك أثناء القيادة في طريق شائع السفر ، فقد يكون هذا من





صعوبة تحديد الوقت أو المكان

يعد فقدان مسار التواريخ وسوء فهم مرور الوقت عند حدوثه من الأعراض الشائعة أيضًا، قد يصبح التخطيط للأحداث المستقبلية أمرًا صعبًا نظرًا لأنها لا تحدث على الفور.





مع تقدم الأعراض ، يمكن للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر أن يصبحوا أكثر نسيانًا لمكان وجودهم ، وكيف وصلوا إليه ، أو سبب وجودهم هناك.





فقدان البصر

يمكن أن تحدث مشاكل في الرؤية أيضًا، قد يكون هذا بسيطًا مثل زيادة صعوبة القراءة، و قد تبدأ أنت أو أحد أفراد أسرتك أيضًا في مواجهة مشاكل في الحكم على المسافة وتحديد التباين أو اللون عند القيادة.





الزهايمر المبكر عند الشباب

صعوبة إيجاد الكلمات الصحيحة

قد يبدو بدء المحادثات أو الانضمام إليها أمرًا صعبًا، قد تتوقف المحادثات بشكل عشوائي في المنتصف ، حيث قد تنسى أنت أو أحد أفراد أسرتك كيفية إنهاء جملة.





لهذا السبب ، يمكن أن تحدث محادثات متكررة، قد تجد صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة لعناصر محددة.





وضع العناصر في غير مكانها كثيرًا

قد تبدأ أنت أو أحد أفراد أسرتك بوضع الأشياء في أماكن غير معتادة، قد يصبح من الصعب تتبع خطواتك للعثور على أي عناصر مفقودة، قد يقودك هذا أو يقود أحد أفراد أسرتك إلى الاعتقاد بأن الآخرين يسرقون.





صعوبة اتخاذ القرارات

قد تظهر الخيارات المالية سوء الحكم، غالبًا ما يتسبب هذا العرض في آثار مالية ضارة، مثال على ذلك هو التبرع بمبالغ كبيرة من المال للتسويق عبر الهاتف.





تصبح النظافة الجسدية أيضًا أقل أهمية، قد تواجه أنت أو أحد أفراد أسرتك انخفاضًا سريعًا في عدد مرات الاستحمام ونقص الرغبة في تغيير الملابس بشكل يومي.





الانسحاب من العمل والمناسبات الاجتماعية

مع ظهور الأعراض ، قد تلاحظ أنك أو أحد أفراد أسرتك يتم انسحابك بشكل متزايد من الأحداث الاجتماعية أو مشاريع العمل أو الهوايات التي كانت مهمة في السابق، يمكن أن يزيد التجنب مع تفاقم الأعراض.





المعاناة من تغيرات في الشخصية والمزاج

قد تحدث تقلبات شديدة في المزاج والشخصية، قد يشمل التغيير الملحوظ في الحالة المزاجية ما يلي:

الالتباس

كآبة

القلق

الخوف

قد تلاحظ أنك أو أحد أفراد أسرتك يتضايقون بشكل متزايد عندما يحدث شيء خارج الروتين العادي.



