محافظ بورسعيد يتفقد منفذا لتوزيع اللحوم ويلتقي المواطنين خلال جولة بحي المناخ

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولاتة التفقدية اليوم علي عدد من المشروعات التي تتم داخل المحافظة
وتفقد احد منافذ بيع اللحوم البلدي التابعة لمشروع تربية الماشية بحي المناخ والتي تقدم اللحوم باسعار مناسبة للجمهور، وقد رافق المحافظ اثناء الجولة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.
وخلال الجولة التقي المحافظ بعدد من المواطنين واطمن منهم علي جودة المعروض من اللحوم، وأشار بأن منافذ بيع المحافظة تقدم لحوما بلدية طازجة اقل سعرا من السوق، وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنيين واكد المحافظ بان هناك رقابة مشددة علي جميع منافذ البيع وشوادر اللحوم تحت إشراف مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري.
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كما حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على التواصل مع عدد من المواطنين خلال جولتة التفقدية اليوم بحي المناخ ، من منطلق أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين حول العديد من الموضوعات التى تمس حياتهم اليومية.
وفى هذا السياق، استفسر اللواء عادل الغضبان، من بعض المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم فى عدد من المجالات، وكذلك أعمال التطوير والرصف وتوسعة الشوارع التي تتم بعدد من المناطق بحي المناخ وكذلك الاهتمام بالتعرف على مستوى الرضا والإدراك لدى المواطن نحو مختلف المشروعات التنموية والخدمية التى تتم على أرض المحافظة،و التى من شأنها توفر سبل الراحة للمواطنين عند تقديم الخدمات وتواصل مسيرة التنمية فى المحافظة،