محافظ بورسعيد يتفقد منفذا لتوزيع اللحوم ويلتقي المواطنين خلال جولة بحي المناخ

وخلال الجولة التقي المحافظ بعدد من المواطنين واطمن منهم علي جودة المعروض من اللحوم، وأشار بأن منافذ بيع المحافظة تقدم لحوما بلدية طازجة اقل سعرا من السوق، وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنيين واكد المحافظ بان هناك رقابة مشددة علي جميع منافذ البيع وشوادر اللحوم تحت إشراف مديرية التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري.

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كما حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على التواصل مع عدد من المواطنين خلال جولتة التفقدية اليوم بحي المناخ ، من منطلق أهمية التفاعل المباشر مع المواطنين حول العديد من الموضوعات التى تمس حياتهم اليومية.







