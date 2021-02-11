صحفي برازيلي: ما حدث لـ الأهلي أمام بايرن ميونخ طبيعي.. ومواجهة بالميراس متكافئة





وقال دانيلو أولفيرا الصحفي بموقع " UOL" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد:" أعتقد أن مباراة الأهلي وبالميراس ستكون مباراة متكافئة".





وتابع:" بالميراس هو فريق يمتلك مجموعة كبيرة من الشباب ويلعب على الضغط على الخضم، بينما الأهلي فريق سريع جدًا ويمكنه أن يلعب مباراة جيدة جدًا".





وأشار الى انه:" تابع مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الماضية، والبايرن سيطر على مجريات المباراة بشكل كبير، لكن هذا طبيعي، لأنه يفعل ذلك أمام 95% من فرق العالم".





يذكر أن الأهلي خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي، بينما سقط بالميراس أمام تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.









تحدث الصحفي البرازيلي دانيلو أولفيرا عن مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، المقرر لها اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.