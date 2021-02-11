ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صحفي برازيلي: ما حدث لـ الأهلي أمام بايرن ميونخ طبيعي.. ومواجهة بالميراس متكافئة

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
تحدث الصحفي البرازيلي دانيلو أولفيرا عن مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي، المقرر لها اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، لتحديد المركز الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

وقال دانيلو أولفيرا الصحفي بموقع " UOL" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد:"  أعتقد أن مباراة الأهلي وبالميراس ستكون مباراة متكافئة".

وتابع:"  بالميراس هو فريق يمتلك مجموعة كبيرة من الشباب ويلعب على الضغط على الخضم، بينما الأهلي فريق سريع جدًا ويمكنه أن يلعب مباراة جيدة جدًا".

وأشار الى انه:" تابع مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الماضية، والبايرن سيطر على مجريات المباراة بشكل كبير، لكن هذا طبيعي، لأنه يفعل ذلك أمام 95% من فرق العالم".

يذكر أن الأهلي خسر أمام بايرن ميونخ بهدفين  دون رد في الدور نصف النهائي، بينما سقط بالميراس أمام تيجريس المكسيكي بهدف نظيف.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تيجريس المكسيكي يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية وينتظر الفائز من الأهلي وبايرن ميونيخ

ليفاندوفسكي: استمتعنا باللعب أمام الأهلي

مونديال الأندية.. الصحف البرازيلية تحذر بالميراس من الاستهتار بالأهلي

نجم بايرن ميونخ يعترف: ارتكبنا بعض الأخطاء أمام الأهلي

رسميا.. قناة بي إن سبورت المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي

الميدالية يا أهلي.. نبيل الحلفاوي يحذر الأهلي من بطل أمريكا الجنوبية

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. سلبية مسحة شيما صابر.. وهنا شيحا مهددة بعد فقدان وزنها.. وياسمين رئيس تظهر بالحجاب

ليفربول يعلن موقفه من انتقال محمد صلاح إلى بايرن ميونيخ

هل تصح صلاة قيام الليل قبل صلاة الفجر بدقائق؟

مونديال الأندية.. مفاجأة سارة جديدة من بي إن سبورت

معنديش بنات للجواز.. حكاية جزار ذبح شخصا رفض زواجه من ابنته بالجيزة

مش للمسلمين بس ..."دار علوم": لا يوجد ما يمنع قبول أي طالب مهما كانت ديانته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة توضح أضرار تناول السكر على مرضى التهاب المفاصل

للمرة الأولى.. ظهور كيا KIA CV الجديدة كليًا من الداخل بدون فتيس.. صور

بـ 7 مكونات طبيعية.. مشروب سحري لتقوية المناعة ضد الفيروسات