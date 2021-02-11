استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور

استجابت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لشكوى جماعية بعزبة الهجانة بحى المعصرة وتم حلها خلال 24ساعة.

واستقبلت نائب المحافظ مشكلة بعزبة الهجانة بحى المعصرة عن طريق النائب محمود بكرى نائب مجلس الشيوخ ومفادها تراكم المخلفات والرتش والقمامة بكميات كبيرة وتعرض سكان عزبة الهجانة للامراض والتلوث والاوبئة وانتشار الحشرات والقوارض بهذه التراكمات إلى جانب تصاعد ادخنة تؤدي إلى ضرر وتلوث بيئى.

وعلى الفور وجهت نائب المحافظ هانى محروس رئيس حى المعصرة والادارات المعنية والتنفيذية بالحى والمنطقة الجنوبية بالتوجه فورا بالمعدات واللوادر ورفع جميع المخلفات والتراكمات والرتش بالعزبة وتم بالفعل تنفيذحملة نظافة مكبرة بواسطة حى المعصرة وبالتنسيق مع وبمشاركة الادارات المعنية بالحى والمنطقةالجنوبية .

و تم بالفعل رفع جميع التراكمات والمخلفات وتم عمل تجريد وتسوية للمنطقة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولتجنب تعرضهم لاى امراض او ضرر وحتى يتمتعوا ببيئة امنة ومظهر حضارى لائق.



وطالبت نائب المحافظ جميع رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتواجد الميدانى الدائم ومراعاة حالة الانضباط بجميع الشوارع والميادين إلى جانب تأكيدها على ضرورة التواصل مع النواب والتعاون معهم لحل مشاكل وشكاوى المواطنين.



كما أكدت عبد المنعم أن مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وجميع احيائها الـ 13 مفتوحة دائما لاستقبال النواب والتواصل معهم والتعاون على حل مشكلات وشكاوى المواطنين المقدمة عن طريقهم .

كما وجهت بسرعة الإنجاز فى طلبات وشكاوى المواطنين بشكل فورى بعيدا عن الإجراءات الروتينية والتعاون مع النواب باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم.

