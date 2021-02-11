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محافظات

استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:49 م
نائب المحافظ القاهرة
نائب المحافظ القاهرة
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عبد العزيز جمال
استجابت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة  للمنطقة الجنوبية لشكوى جماعية بعزبة الهجانة بحى المعصرة وتم حلها خلال 24ساعة.
واستقبلت نائب المحافظ مشكلة بعزبة الهجانة بحى المعصرة عن طريق النائب محمود بكرى نائب مجلس الشيوخ  ومفادها تراكم المخلفات والرتش والقمامة بكميات كبيرة وتعرض  سكان عزبة الهجانة للامراض والتلوث والاوبئة وانتشار الحشرات والقوارض بهذه التراكمات إلى جانب تصاعد ادخنة تؤدي إلى ضرر وتلوث بيئى.

وعلى الفور وجهت نائب المحافظ هانى محروس رئيس حى المعصرة والادارات المعنية والتنفيذية بالحى والمنطقة الجنوبية بالتوجه فورا بالمعدات واللوادر ورفع جميع المخلفات والتراكمات والرتش بالعزبة وتم بالفعل تنفيذحملة نظافة مكبرة بواسطة حى المعصرة وبالتنسيق مع وبمشاركة الادارات المعنية بالحى والمنطقةالجنوبية .

و تم بالفعل رفع جميع التراكمات والمخلفات وتم عمل تجريد وتسوية للمنطقة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولتجنب تعرضهم لاى امراض او ضرر وحتى يتمتعوا ببيئة امنة ومظهر حضارى لائق.

وطالبت نائب المحافظ جميع رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتواجد الميدانى الدائم ومراعاة حالة الانضباط بجميع الشوارع والميادين إلى جانب تأكيدها على ضرورة التواصل مع النواب والتعاون معهم لحل مشاكل وشكاوى المواطنين.

كما أكدت عبد المنعم أن مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وجميع احيائها الـ 13  مفتوحة دائما لاستقبال النواب والتواصل معهم والتعاون على حل مشكلات وشكاوى المواطنين المقدمة عن طريقهم .

كما وجهت بسرعة الإنجاز فى طلبات وشكاوى المواطنين بشكل فورى بعيدا عن الإجراءات الروتينية والتعاون مع النواب باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم.

كما اشارت إلى الحرص والاهتمام خلال الفترة القادمة لعقد العديد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين.
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
استجابة سريعة.. نائب محافظ القاهرة تزيل جبل مخلفات بالمعصرة..صور
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