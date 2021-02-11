شاهد.. إحباط تهريب مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية بميناء الإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من مستحضرات التجميل ومنشطات وأدوات مكتبية والأجهزة الطبية داخل ٣ حاويات بميناء الإسكندرية البحرى.





وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى قيام (إحدى شركات المنتجات الكيماوية باستيراد رسالة من إحدى الدول الأجنبية داخل ٣ حاويات مشمولها "مستلزمات" وإحتوائها على أصناف محظور دخولها للبلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة (أمنية - جمركية).. أسفرت أعمالها عن ضبط كميات كبيرة من مستحضرات تجميل ومنشطات وأدوات مكتبية وأجهزة طبية.





قدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المستحقة بمبلغ ٣٥ مليون جنيه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات لإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.