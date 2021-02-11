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كاتب صحفي: نحتاج إلى 4 سنوات حتى يتم تلقيح كافة المواطنين البرازيليين..فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:15 م
كورونا بالبرازيل
كورونا بالبرازيل
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محمود محسن
أكد الكاتب الصحفي علي فرحات من البرازيل أن البرازيل شهدت موجة سيئة  من فيروس كورونا مؤكدا أن معدل الوفيات اليومي كان يسجل ما يزيد على 1000 حالة يوميا.

وأضاف فرحات خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه لم يحدث أى إغلاق في البرازيل منذ اندلاع جائحة كورونا مشيرا إلى أنه نشهد أكثر من 50 ألف حالة إصابة يوميا.

وتابع الكاتب الصحفي من البرازيل أنه نحتاج إلى 4 سنوات حتى يتم تلقيح كافة المواطنين البرازيليين. 

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1330 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 234850 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.
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