كاتب صحفي: نحتاج إلى 4 سنوات حتى يتم تلقيح كافة المواطنين البرازيليين..فيديو

أكد الكاتب الصحفي علي فرحات من البرازيل أن البرازيل شهدت موجة سيئة من فيروس كورونا مؤكدا أن معدل الوفيات اليومي كان يسجل ما يزيد على 1000 حالة يوميا.





وأضاف فرحات خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه لم يحدث أى إغلاق في البرازيل منذ اندلاع جائحة كورونا مشيرا إلى أنه نشهد أكثر من 50 ألف حالة إصابة يوميا.





وتابع الكاتب الصحفي من البرازيل أنه نحتاج إلى 4 سنوات حتى يتم تلقيح كافة المواطنين البرازيليين.



