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وزيرة الصحة: مصر قدمت مساعدات وأدوية كورونا بـ 4 ملايين دولار

الخميس 11/فبراير/2021 - 06:55 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة استجابت للموجة الثانية بالاستفادة من دروس الموجة الأولى عن طريق استخدام ما لا يزيد عن 30% من إمكانات مستشفيات مصر من الرعاية المركزة وأسرة التنفس الصناعى. 

وأضافت هالة زايد، خلال كلمتها بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية عبر الفيديو كونفرانس، والتى أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن مصر لم توقف أى جراحات تداخلية حرجة أو برامج الكشف المبكر عن سرطان الثدى مع انخفاض أعداد الوفيات من الأورام بنسبة تزيد عن 30% عن الأعوام السابقة.  

وأوضحت أن مصر لم توقف دورها فى تقديم المساعدات للدول الإفريقية والخاصة بالأطفال والأمراض المزمنة ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون إفريقى ومنها تشاد، السودان، جنوب السودان وبعض الدول الصديقة.

وتابعت أن مصر قدمت المساعدة لإجمالى 30 دولة إفريقية من مستلزمات وأدوية كورونا بما يقدر بـ 4 ملايين دولار، بالإضافة لمساهمة مصر بالأبحاث الإكلينيكية والسريرية لإنتاج اللقاحات. 
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