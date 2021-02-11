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أخبار العالم

محاكمة ترامب.. هيلاري كلينتون تتوقع تبرئة الرئيس السابق في هذه الحالة

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:12 م
ترامب وهيلاري كلينتون
ترامب وهيلاري كلينتون
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شيماء مصطفى
توقعت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بأن الرئيس السابق دونالد ترامب قد يأخذ براءة في محاكمة عزله الثانية أمام مجلس الشيوخ.

وقالت كلينتون في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "إذا فشل الجمهوريون في مجلس الشيوخ في إدانة دونالد ترامب، فلن يكون ذلك لأن الحقائق كانت معه أو أن محاميه أقاموا دفاعا كفأ، بل لأن هيئة المحلفين تضم المتآمرين معه".

وجاءت تصريحاتها، بعد انتهاء الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأربعاء.

ويتطلع مديرو المساءلة لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن ترامب كان مسؤولًا عن أعمال الشغب الدموية التي وقعت في مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.

ويواجه ترامب اتهامات من قبل الديمقراطيين بالتحريض على العصيان والتحريض على أعمال العنف التي استهدفت الكونجرس، حيث يسعى الحزب الديمقراطي لحرمان ترامب من الترشح للانتخابات المقبلة عام 2024.

وفي الوقت الذي قدم مديرو المساءلة للمجلس الشيوخ، مقاطع فيديو جديدة تظهر لحظات رعب زملائهم وفرارهم من مبنى الكابيتول يوم 6 يناير الماضي، لكن عدد من الجمهوريين يخططون لتبرئة ترامب.

وقال السيناتور ليندسي جراهام إنه لا يستطيع تصديق هذا العنف الصادم، لكنه أشار إلى أن الاتجاه بعدم إدانة ترمب أمام مجلس الشيوخ يتزايد، مطمئنًا الرئيس السابق بالبراءة.
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