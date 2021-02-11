حفيد سعد زغلول يطالب الوفديين بالالتفاف حول رئيس الوفد

أكد محمد نجيب زغلول، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة كفرالشيخ، وحفيد الزعيم سعد زغلول، أن المرحلة الدقيقة التي يمر بها حزب الوفد الآن تتطلب التكاتف، والالتفاف حول المستشار بهاء أبو شقة رئيس الوفد.









وأكد زغلول أن اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة كفرالشيخ، تدرك ان الوطن يستحق أن يبقى الوفد مستقرا حتى يعود إلى سابق عهده في خدمة المواطنين الذين ينتظرون منه الكثير من العمل والجهد، سواء في المجالس النيابية أو العمل المحلى فى كافة المحافظات.









وطالب محمد نجيب زغلول كافة الوفديين، ببدء نقاش واسع حول كيفية العودة لممارسة نشاطه السياسى بكل قوة.