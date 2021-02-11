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رياضة

بايرن ميونخ ضد تيجريس.. التشكيل الرسمي للفريقين قبل انطلاق النهائي

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:26 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن المديران الفنيان لفريقي بايرن ميونخ الألمانى وتيجريس أونال المكسيكي عن تشكيلة فريقيهما لخوض من نهائي كأس العالم للأندية، والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم، وتقام على ملعب "المدينة التعليمية" في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونخ كالاتي 

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: بافارد ، سولي ، ألابا ، ديفيز

خط الوسط: كيميتش، لوكاس هيرنانديز، كومان

خط الهجوم: ساني، جنابري ، ليفاندوفسكي

تشكيل تيجريس أونال

حراسة المرمى: جوزمان

خط الدفاع: رودريجيز، رييس، سالسيدو، دوناس

خط الوسط: دى سوزا، بيزارو، كوينونيز

خط الهجوم: أكوينو، كارلوس جونزاليس، أندريه جينياك


ويستحوذ بايرن بالتأكيد، على قدر كبير من الترشيحات، لا سيما أن الفريق يمتلك إمكانيات فنية وبدنية وخططية عالية، كما يقف التاريخ في صفه قبل مواجهة اليوم.

كما يمتلك بايرن طموحا كبيرا، لمعادلة الإنجاز التاريخي الذي ينفرد به برشلونة، حتى الآن، وهو جمع الألقاب الستة (الدوري والكأس وكأس السوبر محليا ودوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية) في آن واحد.

وحقق برشلونة هذه السداسية التاريخية في 2009، ولم يستطع أي فريق آخر مضاهاة هذا الإنجاز، لكن بايرن أصبح على بعد خطوة واحدة من ذلك.

واستهل بايرن مسيرته في النسخة الحالية من المونديال، بالفوز على الأهلي المصري (2/0)، في مباراة لم يكن هناك شكوك في تفوق بايرن خلالها، لكن الانتصار على بطل إفريقيا لم يكن سهلا على الإطلاق.

ورغم ضغط وتوالي المباريات في الفترة الماضية، بسبب الارتباك الذي أحدثته جائحة كورونا في الروزنامة الرياضية، يبدو بايرن حريصا على الفوز بلقب مونديال الأندية.
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