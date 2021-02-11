استعدادا للامتحانات.. عودة الطلاب للمدن الجامعية بعين شمس"الخميس"

كشف مصدر مسئول بجامعة عين شمس عن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بها استعدادا للامتحانات.





واضاف المصدر لـ صدى البلد انه سوف يتم عودة الطلاب بعد انتهاء اجازة منتصف العام مباشرة ولكن بشكل تدريجي للحفاظ علي سلامه الطلاب، بداية من يوم الخميس المقبل.





وأكد المصدر أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به.



