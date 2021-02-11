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تعليم

استعدادا للامتحانات.. عودة الطلاب للمدن الجامعية بعين شمس"الخميس"

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:39 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
كشف مصدر مسئول بجامعة عين شمس عن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بها استعدادا للامتحانات. 

واضاف المصدر لـ صدى البلد انه سوف يتم عودة الطلاب بعد انتهاء اجازة منتصف العام مباشرة ولكن بشكل تدريجي للحفاظ علي سلامه الطلاب، بداية من يوم الخميس المقبل.

وأكد  المصدر  أنه تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة مع تجديد وتطوير المنشآت، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب، موضحا أن كل طالب له غرفة خاصة به. 

وأعلنت الإدارة العامة  للمدن الجامعية بجامعة عين شمس الاستعداد لعودة الطلاب من اجازة منتصف العام وبمناسبة امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020_2021 وفي اطار جهود الجامعة في الحفاظ علي صحة الطلاب في ظل الظروف المحيطة بنا وحرصها علي منع انتشار فيروس كورونا المستجد .


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استعدادا للامتحانات.. عودة الطلاب للمدن الجامعية بعين شمس"الخميس"
استعدادا للامتحانات.. عودة الطلاب للمدن الجامعية بعين شمس"الخميس"
استعدادا للامتحانات.. عودة الطلاب للمدن الجامعية بعين شمس"الخميس"
استعدادا للامتحانات.. عودة الطلاب للمدن الجامعية بعين شمس"الخميس"
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