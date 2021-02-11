وزير الأوقاف يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس السفير ياسر عاطف نائب مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات من أهمها جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي خارج مصر من خلال موفديها من الأئمة بمختلف دول العالم والمؤتمرات الدولية وإصداراتها المترجمة التي يجرى توزيعها على العديد من المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم .









وقالت الوزارة في بيان لها أن هذا اللقاء يأتي في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير ، وتحصين عقول الناشئة والشباب ضد الأفكار المتطرفة ، وفي ضوء التعاون المثمر بين وزارتي الأوقاف والخارجية.









وفي سياق آخر حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 12/ 2/ 2021م لتكون تحت عنوان : ” حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الصدق أحد أركان الإيمان ، والكذب أبرز علامات النفاق والمنافقين ، وأن حديث القرآن عن الصدق والصادقين حديث عظيم، هذا الخلق الأصيل الذي يعد أحد أهم علامات الإيمان ، حتى أن بعض العلماء قد ربطوا بين الإيمان والصدق ، فقالوا الإيمان : هو أن تقول الصدق مع ظنك أن الصدق قد يضرك ، وألا تقول الكذب مع ظنك أن الكذب قد ينفعك ، فالصدق أحد أهم ركائز الإيمان ، كما أن الكذب أبرز وأخص صفات النفاق والمنافقين ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) :” آيَةُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وعَدَ أخْلَفَ، وإذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ” .



