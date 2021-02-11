الأوقاف تنهي خدمة إمامين بالمنيا

قررت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة كل من عرابي رمضان عبد الموجود إمام وخطيب بأوقاف المنيا – لانقطاعه عن العمل ، و صلاح محمد عبد الفتاح عبدالله إمام وخطيب بأوقاف المنيا – بناء على حكم قضائي.





وذلك بناءً على قراري إنهاء الخدمة رقم (136) لسنة 2021م ورقم (138) لسنة 2021م الصادرين من مديرية أوقاف المنيا ، وذلك وفق القانون رقم (81) لسنة 2016م ، بشأن العاملين المدنيين بالدولة



