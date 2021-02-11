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ديني

الأوقاف تنهي خدمة إمامين بالمنيا

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:41 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قررت وزارة الأوقاف إنهاء خدمة كل من عرابي رمضان عبد الموجود إمام وخطيب بأوقاف المنيا – لانقطاعه عن العمل  ، و صلاح محمد عبد الفتاح عبدالله إمام وخطيب بأوقاف المنيا – بناء على حكم قضائي.

وذلك بناءً على قراري إنهاء الخدمة رقم (136) لسنة 2021م ورقم (138) لسنة 2021م الصادرين من مديرية أوقاف المنيا ، وذلك وفق القانون رقم (81) لسنة 2016م ، بشأن العاملين المدنيين بالدولة 

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف المنيا على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
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