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رياضة

ثالث العالم .. الأهلي وموسيماني يعادلان رقم مونتيري المكسيكي وجوزيه

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:38 م
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الميدالية البرونزية الثانية له في بطولة كأس العالم للأندية، والتي أقيمت بمدينة الدوحة بقطر.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.

وشارك الأهلي للمرة السادسة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك من قبل أعوام، 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 إلى جانب النسخة الحالية 2021.

وفي النسخ الخمس التي شارك فيها الأهلي، بمونديال الأندية، حقق المارد الأحمر المركز السادس 3 مرات أعوام 2005 و2008 و2013، بينما حقق البرونزية في 2006، والمركز الرابع في 2012.


وبعد فوز الأهلي في مباراة اليوم أمام فريق بالميراس، أصبح الفريق الأول في مصر وأفريقيا الذي يحصد الميدالية البرونزية مرتين.

وينافس الأهلي على هذا اللقب فريق مونتيري المكسيكي الذي حصل على الميدالية البرونزية مرتين، حيث حصدها في عام 2013 على حساب الأهلي، و2019 على حساب الهلال السعودي.

كما نجح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في تكرار إنجاز المدرب الأسطوري مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للأهلي، في الحصول على الميدالية البرونزية، خلال توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر.
ثالث العالم .. الأهلي وموسيماني يعادلان رقم مونتيري المكسيكي وجوزيه
ثالث العالم .. الأهلي وموسيماني يعادلان رقم مونتيري المكسيكي وجوزيه
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