اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاعي الشباب والرياضة بشمال سيناء.. الوزير في جولة بالمحافظة ويؤكد: تخصيص مساحة بمعرض "ديارنا" لعرض المنتجات السيناوية

وزير الشباب من العريش

اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاعي الشباب والرياضة بشمال سيناء

تطوير أنشطة وبرامج الرياضة للجميع بالمحافظات الحدودية والصعيد

تخصيص مساحة بمعرض "ديارنا" لعرض المنتجات السيناوية





شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث كان في استقباله اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وكليب راشد مدير الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية وأعضاء المجموعة البرلمانية، وأكد الوزير أن رسالة القيادة السياسية لوزارة الشباب والرياضة هى حصول سيناء على جميع حقوقها الرياضية، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية بشمال سيناء في جميع القطاعات وخاصة قطاعي الشباب والرياضة.

الرياضة من أجل التنمية:

أكد وزير الشباب والرياضة أن المحافظات الحدودية أصبحت لها الأولوية في تنفيذ وتطوير الانشطة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة وفقًا لرؤية القيادة السياسية، و سوف تشهد هذه المحافظات مزيدا من الانشطة خلال المرحلة الراهنة.، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسيف والوكالة الامريكية للتنمية الدولية ،والتي تهدف لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، في عدد من المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد ، من خلال برنامج الرياضة من أجل التنمية، والذي يهتم بتنمية المهارات الحياتية للفتيات محافظات الوجه القبلي.

وقال صبحي، إن الهدف من التعاون مع مدارس المجتمع هو بناء شراكة جديدة معها لتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج (الرياضة من اجل التنمية) لتنمية المهارات الحياتية لفتيات سيناء، حيث يستهدف البرنامج تدريب ١٠٠ ألف فتاة خلال سنة في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في اطار الاهتمام برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم وإتاحة الفرصة للفتيات لممارسة الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة.



معرض ديارنا

أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عن إتاحة الفرصة أمام شباب شمال سيناء المنتجين لعرض إنتاجهم بمعرفة وزارة الشباب بمعرض ديارنا .تحت مبادرة: منتجاتك حياتك".





جاء ذلك خلال تفقده معرض إنتاج من منتجات وتراث سيناء فى مدينة العريش الرياضية.وقال الوزير انه سيتم التنسيق مع وزيرة التضامن الاجتماعي لحجز مساحة لعرض منتجات الشباب، خاصة بعد أن شاهد عدد من المعروضات الجيدة والتي تلقي رغبة واهتمام المستهلك من مختلف محافظات مصر باعتبارها من التراث السيناوي الأصيل وتمثل مقتنيات داخل كل منزل .

وقد تضمن المعرض عروض أقمشة وملابس بيئية متنوعة مطرزة من تراث سيناء، إضافة لمنتجات "هاند ميد "منوعة ومشغولات خرزية ومنتجات العجوة وزيت الزيتون والمخللات ولوحات فنية تعبر عن مفردات التراث السيناوي الاصيل .





وأبدى وزير الشباب إعجابه بهذه المنتجات واشترى حقيبة سفر صنعتها إحدى الفتيات بالتطريز اليدوى، وخلال تفقده المعرض استمع للعقبات التى تقابل الشباب فى تسويق انتاجهم وتركزت فى عدم وجود معارض وحاجتهم لفرص عرض فى القاهرة والمعارض الكبرى .





"دراجتك.. صحتك"

وقد سلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، دراجات المرحلة الأولى من مبادرة، «دراجتك.. صحتك» بالمدينة الشبابية بالعريش، وذلك بحضور اللواء شوشه، وقال الوزير، إن مبادرة «دراجتك.. صحتك» هي مبادرة قومية لتشجيع المواطنين، الهدف منها استخدام الدراجة في إطار خطة الدولة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للتعايش مع أزمة فيروس كورونا، للمساهمة في التباعد وتجنب العدوي، إضافة إلى الاثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم استخدام الدراجة في تحسين اللياقه البدنية لمستخدميها ، كما أنها تعتبر صديقه للبيئة في أماكن استخدامها.

مهرجان رياضي:

من ناحية أخرى قام الوزير يرافقه المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بحضور المهرجان الرياضي الاول بشمال سيناء في المدينة الشبابية بالعريش، والتي يتضمن عروض وأنشطة رياضية متنوعة، بجانب لقاء مدربي البرامج الرياضية من أجل التنمية والتي نفذت بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلي عن المديرية تحت عنوان «الواقع والمأمول» وعروض فنية لمركز الفنون.

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