البحر الأحمر للدراسات: باب المندب يتحكم بـ40% من حركة التجارة الدولية..فيديو





وأضاف رضوان خلال لقاء له لبرنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أنه حاولت بعض القوات الإيرانية الدخول لجزيرتى في الإمارات بالقوة المسلحة وربما لا بد من أن يستوعب الجميع حقيقة الأمر.





وتابع مدير مركز البحر الأحمر للدراسات أن هناك أقاويل ان الجزر الاماراتية تم بيعها وهي اشاعات لا اساس لها من الصحة.





وأشار رضوان إلى أن تلك الجزر الإماراتية التي احتلتها إيران هي في منطقة مضيق باب المندب مؤكدا أن من يتحكم في تلك المنطقة يتحكم بـ 40% من حركة التجارة الدولية.





أكد الدكتور السيد علي رضوان مدير مركز البحر الأحمر للدراسات، أنه ربما يكون تاريخ 30 نوفمير 1971 هو الفاصل لاحتلال ايران لعدد من الجزر الإماراتية.