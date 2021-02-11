الأوقاف: افتتاح 30 مسجدا غدا.. والوزير يلقي خطبة الجمعة بالمنصورة

تفتتح وزارة الأوقاف غدا 30 مسجدا جديدا وثلاثة مساجد صيانة وترميم وذلك بعدد من محافظات مصر ، ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة غدا بمحافظة الدقهلية ليشارك المحافظة احتفالاتها بعيدها القومي ويتخلل الزيارة افتتاح 7 مساجد بالمحافظة بتكلفة إجماية 24 مليون جنيه.



