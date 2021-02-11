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ديني

الأوقاف: افتتاح 30 مسجدا غدا.. والوزير يلقي خطبة الجمعة بالمنصورة

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:59 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
تفتتح وزارة الأوقاف غدا 30 مسجدا جديدا وثلاثة مساجد صيانة وترميم وذلك بعدد من محافظات مصر ، ويؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاة الجمعة غدا بمحافظة الدقهلية ليشارك المحافظة احتفالاتها بعيدها القومي ويتخلل الزيارة افتتاح 7 مساجد بالمحافظة بتكلفة إجماية 24 مليون جنيه. 

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها ، إن الافتتاح يأتي في إطار عمارة بيوت الله عز وجل ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 880 مسجدا حتى تاريخه .

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة ، لتكون تحت عنوان : ” حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين ” ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وفي السياق ذاته واصلت الوزارة حملات التعقيم والتطهير للمساجد على مستوى الجمهورية والتي بدأتها من صباح امس الأربعاء استعدادا لصلاة الجمعة وفي اطار الاجراءات الاحترازية المتبعة . 

مديرية أوقاف الفيوم

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
1.  مسجد أبو مسوتة – يوسف الصديقوزارة الأوقاف
2.  مسجد عدلي مؤمن – طبها – أبشوايوزارة الأوقاف
3.  مسجد حنك البحري وشهرته مسجد جيارة – البحر – إطسا قبلي الغرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
4.  مسجد السايح –  قطوف – إطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
5.  مسجد الرحمة – حلفا – إطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
6.  مسجد أبو بساط –  قرية الصالحين إدارة شمالجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
7.  مسجد المدينة المنورة  – قبلي الغرقجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
8.  مسجد خليل الزرو – الخواجات  – إدارة الشواشنةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
9.  عثمان بن عفان -كحك بحري – إدارة الشواشنةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
10. ال عزيز – إدارة الشواشنة – العوني كحك بحريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11. الهدى – غنيم – طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
12. الإخلاص – المنشية العزيزية –طاميةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
13. الصديق ناحية سحالي البلد- مركز أبو حمصجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف بني سويف

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
14. مسجد الشيخ أحمد عويس – منشأة الأمراء – مركز اهناسياجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الدقهلية

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
15. محجوب طنبول الكبرى – السنبلاوينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
16. العمدة كفر الحطية شربينجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
17. منشية أبو الفتوح بلقاسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
18. الأنوار المحمدية البيضاء – مركز تمي الأمديدجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
19. الرحمة عزبة البنك كفر شرفجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
20. الكبير قائم العبد – جمصةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
21. الرحمة – بشلا – ميت غمرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
22. الرحمة – الباويطي – الواحات البحرية – الجيزةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
23. علي بن أبي طالب – جزيرة محمد – الوراق – الجيزةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
24. اللطيف – الحي السابع –

مجاورة 4- أكتوبر

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
25. الحاج حافظ – كفر حكيم  – كرداسة – الجيزةتعلية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

مالمسجد وعنوانهالتنفيذ
26. الرحمن الرحيم – قرية الفيما مركز الفتحجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
27. الخلفاء الراشدين – قرية عواجة مركز ديروطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
28. الإخلاص  قرية الشيخ عتمان – مركز البداريجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29. ال عمر الصعيدي قرية الهدايا مركز أسيوطجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
30. عمير بن الحمام قرية فزارة مركز القوصيةجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

 

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

 

مديرية أوقاف السويس

ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
31.أم القرى – حي فيصل – السويسوزارة + جهود

 

مديرية أوقاف الفيوم

ماسم المسجد وموقعهالجهة المنفذة
32.الرحمة- اللواج – م فيصل – إطساجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
33.الشيخ خليفة – م 3 – إطساجهود ذاتية تحت إشر
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