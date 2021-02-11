محافظ بني سويف يكلف القوى العاملة بمتابعة وفاة عامل بأحد المصانع

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واقعة وفاة عامل أثناء قيامه بعمله بأحد المصانع بمنطقة بياض العرب، وكلف المحافظ "فور العلم بالواقعة "مدير عام القوى العاملة ببحثها، وإعداد تقرير مفصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حقوق العامل وحصول أسرته على المستحقات المالية المقررة قانونا، مع متابعة ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة في تلك الواقعة،وذلك لاتخاذ الإجراءات التي وفرها قانون العمل في مثل تلك المواقف .





كشف تقرير القوى العاملة "الذي قام بعرضه على المحافظ "مدير عام القوى العاملة محمد طلعت، عن قيام لجنة من المديرية ضمت في عضويتها ،مدير منطقة القوى العاملة ببني سويف، مفتش مكتب عمل شرق النيل، منطقة عمل بني سويف، ومفتش السلامة والصحة المهنية، بالزيارة الميدانية للمصنع ، ونفذت الإجراءات الميدانية المطلوبة ، والاستفسار من العاملين بالمصنع ، وصاحب المصنع ، والقيام بالمراجعة الفنية لمكونات ومعدات المصنع ، وتم إعداد تقرير بذلك .





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وأكد مدير عام القوى العاملة أنه تتم متابعة ما تسفر عنه تحقيقات النيابة، حيث أن الواقعة مازالت يحقق فيها، مشيرا إلى أن المديرية قامت بتوفير المعلومات المطلوبة لجهات التحقيق والبحث.



