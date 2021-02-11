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محمد موسى عن برونزية مونديال الأندية: الأهلي نادي السعادة.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 09:03 م
الاهلي
الاهلي
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محمد القاضي
هنأ الإعلامي محمد موسى  النادي الأهلي بحصده برونزية كأس العالم للاندية، بعد تغلبه اليوم على فريق بالميراس البرازيلي بركالات الجزاء 3-2، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الأهلي نادي البطولات والسعادة والقرن دائما ما يدخل البهجة والسرور على قلوب جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم.

وتابع "موسى": «ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته بقيادة الكابين محمود الخطيب الذي يدير ملف كرة القدم باحترافية وتوازن كبير، مضيفا، أن أحمد الشناوي حارس عرين الأهلي السد العالي الجديد لمصر يستحق كل التقدير والاحترام.
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