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توك شو

أستاذ مناعة: لقاحات كورونا مازالت فعالة رغم تحور الفيروس

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:09 م
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد سالمان مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر، تفاصيل لقاحات كورونا وفعاليتها في مواجهة فيروس كورونا.

وقال سالمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج " مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي إم سي" ،:"  هناك طفرات كثيرة حدثت، لكن أهمها سلالة جهاز جنوب أفريقيا، وحتى الآن الفاعلية انخفضت بنسبة كبيرة، قرابة 50%، لكن المهم أن كل اللقاحات ما زالت فعالة في تقليل الأعراض الشديدة، أو الحاجة لدخول المستشفى وهذا شيء مهم"..

 وأشار إلى أنه مسموح أخذ لقاح أكسفورد للأشخاص فوق الـ18 عاما، وما جرى تطعيمه حاليا في إنجترا يزيد على 14 مليون شخص، منهم 10 ملايين فوق 70 عاما، نظرا لأن نسبة الوفيات تزيد على 83% لمن أعمارهم أكبر من 70 عاما، و17% لمن أعمارهم أقل، لذلك من المهم أن تكون هي الفئة المستهدفة.  

 ونوه على شركة أسترازينيكا عملت على جيل جديد من لقاحات كورونا منذ أكثر من شهر، ليكون أكثر فاعلية ضد السلالة المتحورة الجنوب أفريقية، وبالتالي قد يكون اللقاح جاهزا لاختبارات الأمان والاستجابة المناعية فقط، لعدم الحاجة لإعادة إجراء تجارب الفاعلية أو التجارب السريرية جميعها.

 وأوضح أنه يمكن أن يدخل اللقاح الجديد لتجربته خلال الأسبوعين المقبلين، وإنتاجه من خلال شهرين أو ثلاثة من الآن، على أن يظهر للنور خلال الصيف.
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