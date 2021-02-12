وزير التموين: رغيف الخبز المدعوم أولوية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن رغيف الخبز هو احد أهم ادوار وزارة التموين، لذلك يتم الاهتمام بتطوير منظومة الخبز المدعم والتي تبدأ من القمح والسعات التخزينية و الطحن والإنتاج، مشددًا على أهمية الحفاظ على رغيف الخبز المدعم للمواطنين بشكل آدمي.





وشدد أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يصل الي 5.5 شهر ، مؤكدا أنه تم تطوير خطين في مطحن إسكندرية التابع لشركة مطاحن ومخابز الاسكندرية، واضاف المصيلحي، أن عملية تخزين القمح ونقلها الي المطاحن و من ثم عملية الطحن تتم بشكل آلي بالكامل.





ومن ناحية اخرى قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم تحويل 650 مكتبا تموينيا على مستوي الجمهورية الي مراكز متطورة وذلك من خلال منظومة التحول الرقمي.



