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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. خالد الغندور: الأهلي برازيلي بس يصدق نفسه.. وعمرو أديب عن تتويج "القلعة الحمراء" ببرونزية كأس العالم: فرّح مصر والعالم العربى

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:41 م
الاهلي
الاهلي
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مصطفى كرم

يقدم موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها الآتي...


مونديال الأندية .. خالد الغندور: الأهلي برازيلي بس يصدق نفسه

علق الاعلامي خالد الغندور على أداء النادي الأهلي في الشوط الأول أمام فريق بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندور عبر صفحتة بفيس بوك قائلا "الاهلي الشوط الاول افضل بكثير من فريق  برازيلي بطل امريكا الجنوبية و لكن علي ارض الواقع الصراحة في هذا اللقاء الاهلي هو اللي برازيلي بس يصدق نفسه ويهاجم و يحرز اهداف".


عمرو أديب عن تتويج الاهلي ببرونزية كأس العالم: فرّح مصر والعالم العربى

علق الاعلامي عمرو أديب على تتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

وغرد عمرو أديب عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا "‏واللهى يا اخى انبسطت الاهلى ادخل البهجه على مصر والعالم العربى والشناوي النهارده بطل العالم ولازم ياخد لقب احسن حارس مرمى فى البطوله شكرا للاهلى وشكرا لابطاله وارجو ان ده يكون كفيل بقى ان الاهلى يشبع بطولات السنه دي ويسيبلنا البطولات التانيه!  مبروك نادي البهجه والسعاده والفخر".


الحمد لله على نعمة الأهلي.. حمدي فتحي يحتفل ببرونزية مونديال الأندية

احتفل حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بالتتويج  ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

‏ونشر حمدي فتحي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مجموعة من الصور له من المباراة وعلق عليها قائلا "الحمد لله على نعمة الأهلي ".

نبيل الحلفاوي يهنئ بيبو بـ البرونزية

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي ، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تتويج المارد الأحمر ببرونزية كأس العالم الأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

‏وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏ألف مبروك للكابتن الخطيب. تستاهل كل خير يا عظيم".

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