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حوادث

مصرع شخص في ظروف غامضة بمركز بدر في البحيرة

الخميس 11/فبراير/2021 - 11:47 م
جثة
جثة
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أسماء الجنبيهى

لقي شخص مصرعه، اليوم الخميس، إثر سقوطه من الطابق الخامس بمنزله في مساكن مبارك التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، في ظروف غامضة، وتم حفظ الجثة بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أهالي مساكن مبارك بمركز بدر، يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس بمنزله.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وتم فرض كردون أمني حول المنزل،. بالفحص تبين مصرع "محمد. م. ا"، ٢٧ سنة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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