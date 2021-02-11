ارتفاع الإصابات بكورونا خلال أبريل.. أحمد موسى يحذر من موجة ثالثة..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد تحدثت عن الوضع الوبائى الخاص بفيروس كورونا فى مصر، موضحًا أن الوزيرة تتوقع أن يكون هناك ارتفاع فى الإصابات بحلول شهر أبريل.





وأضاف أحمد موسى، خلال بث مباشر على صفحته الشخصية، أنه من المتوقع ظهور موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد، بمصر وذلك بناء على تصريحات وزيرة الصحة.





ولفت إلى أن هناك بعض المواطنين لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا ولذلك نطالب الجميع بالالتزام فى هذه الفترة.





وأشار إلى أن كورونا لم تنته ولكن المواطنين أصبحوا لا يلتزمون، ويسيرون دون الالتزام بالاجراءات الاحترازية.



