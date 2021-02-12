ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد بلال: الزمالك لو كان واجه بايرن ميونخ كان هيخسر "6-0"

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:06 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن أداء النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ لم ينال رضاه لكنه أثنى على نتيجة المباراة في ظل قوة المنافس وهو بطل قارة أوروبا.

وتابع أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الناس اللي بتقول أن الأهلي لم يلعب بشكل قوي أمام بايرن والزمالك لو لعب كان هيلعب أكثر من كدة".

وشدد: "عاوز أقول أن الزمالك لو كان واجه بايرن ميونخ كان هيخسر منه خمسة أو ستة".

توج حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، محمد الشناوي، بجائزة رجل مباراة الأهلي وبالميراس، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية في قطر.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0 اليوم الخميس على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدف نظيف.

وحقق الأهلي برونزيو كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طاقم سنغالي.. فيفا يعلن حكام مباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية

وليد أزارو يقترب من الزمالك.. تفاصيل

محمد الشناوي رجل مباراة الأهلي وبالميراس بعد التتويج ببرونزية العالم

وائل جمعة : موسيماني محظوظ بالأهلي وسعيد لتكرار إنجاز 2006

نوير يهنئ الشناوي على برونزية مونديال الأندية بطريقته.. فيديو

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

أبطال السداسية .. مشوار بايرن ميونخ لتحقيق إنجاز برشلونة لأول مرة منذ 11 عاما

عارف بعض التفاصيل.. أحمد موسى: القرار المناسب بشأن الدراسة يوم الأحد

أكثر انتشارا.. خبير أوبئة يوضح سيناريوهات الموجة الثالثة لكورونا

باتشيكو يعفو عن أبو الفتوح بعد تجاوزه ضد بن شرقي فى المحلة

شوفلك نادي تاني.. تامر أمين يفتح النار على مروان محسن

من الذئب الإنجليزي إلى النسر المصري: برونزية المونديال ليست جديدة على الأهلي نادي القرن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. ابنة أحمد زاهر تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

شاهد.. صور جديدة من حفل لقاء الخميسي بحضور محمد عبد المنصف

حالة غامضة تثير الذهول.. كلاب ضالة تتحول إلى اللون الأزرق