أحمد بلال: الزمالك لو كان واجه بايرن ميونخ كان هيخسر "6-0"

قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إن أداء النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ لم ينال رضاه لكنه أثنى على نتيجة المباراة في ظل قوة المنافس وهو بطل قارة أوروبا.





وتابع أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الناس اللي بتقول أن الأهلي لم يلعب بشكل قوي أمام بايرن والزمالك لو لعب كان هيلعب أكثر من كدة".





وشدد: "عاوز أقول أن الزمالك لو كان واجه بايرن ميونخ كان هيخسر منه خمسة أو ستة".



