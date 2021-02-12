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فن

ابنة السفير ٢.. شاهد برومو الحلقة الجديدة

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:11 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
طرحت قناة ستار التركية برومو جديد للحلقة الجديدة من مسلسل ابنة السفير ٢ والتي ستعرض يوم الاثنين المقبل عبر تطبيق شاهد vip.

وشهد البرومو اكتشاف سلطان  ان ابنته ملك تعاني من حالة نفسية سيئة ادت الى تساقط شعرها.

وأعلن القائمون على مسلسل ابنة السفير التركي انضمام الممثل التركي فيرات اكاتوج، وذلك بعد بدء ظهور الممثلة توبا بويوكستون ضمن أحداث المسلسل.

وكشفت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة أدت إلى انسحابها من مسلسل ابنة السفير التركي.

وقالت نسليهان اتاغول، بحسب ما جاء في أحد المواقع التركية: "إن حالتي الصحية أصبحت أفضل من قبل ولكن إذا خطوت خطوتين أشعر بالتعب والإرهاق مع ذلك أنا في حالة أفضل".
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