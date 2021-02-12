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توك شو

تحولت من محن لفرص.. تعرف على أكثر القطاعات المستفيدة من أزمة كورونا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:16 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
قال أحمد صقر نائب رئيس غرفة التجارة بالإسكندرية، إن هناك تحديات مرت بها دول العالم في ظل جائحة فيروس كورونا، خاصة القيود التي فرضتها بشأن حركة السفر، ولكن لابد أن نستغل المحن ونحولها إلى فرص. 

وأضاف "صقر" خلال لقائه في برنامج "مش بالكلام" المذاع على قناة "المحور" أن جائحة كورونا خلقت فرص لأشخاص وقطاعات معينة، منها المنصات الرقمية والتجارة الإلكترونية التي نجحت بشكل غير متوقع. 

وأشار نائب رئيس غرفة التجارة بالإسكندرية، إلى أن أكثر القطاعات التي استفادت من أزمة كورونا هي تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن أغذية المناعة اصبحت اهم أولويات المواطن.


وأوضح أحمد صقر، أن العالم حريص على التباعد الاجتماعي لذلك لجأ إلى تطبيقات مثل "زووم" لعقد اجتماعات، وبالتالي قفز قطاع التكنولوجيا والمعلومات بشكل سريع، فضلا عن توعية المواطنين والالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام الكحول وارتداء الكمامات وغسيل الأيدي. 


وأشار إلى أن معظم الشركات والقطاعات استفادت أيضا من أزمة كورونا واستطاعت ترتيب أوراقها من جديد، وإنشاء لجنة في كل شركة لإدارة الأزمة للتعامل مع الوضع الحالي بالشكل المطلوب، خاصة قطاع الأدوية والرعاية الصحية. 
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