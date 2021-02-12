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أخبار العالم

ظريف: لن نتخذ الخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي‎

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن قيام الولايات المتحدة بالسماح للحكومة الإيرانية إعادة أموالها المحجوبة في الخارج ستظهر حسن نية إدارة الرئيس جو بايدن، مؤكدًا أن "إيران لن تتخذ الخطوة الأولى بشأن العودة للاتفاق النووي".

وقال ظريف، في مقابلة مع قناة "فونيكس" الصينية، مساء أمس الخميس: "إن عودة الأموال الإيرانية المحجوبة، وهي أموال للدواء والغذاء للشعب الإيراني، تظهر حسن نية الحكومة الأمريكية".

ويقدر بعض المسؤولين الإيرانيين أن هناك 40 مليار دولار من الأموال الإيرانية المحجوبة في خمس دول، منها كوريا الجنوبية والعراق، فيما تشير بعض المعلومات إلى أن الأموال المحجوبة أعلى بكثير مما يذكره بعض المسؤولين في طهران.

وأضاف: "حتى الآن لم نرَ سوى كلمات من حكومة الولايات المتحدة الجديدة، وعلى الرئيس بايدن العودة عن سياسة ترامب".

وفيما يتعلق بمطالبة واشنطن طهران اتخاذ الخطوة الأولى للعودة للاتفاق النووي، قال ظريف "لسنا بحاجة لاتخاذ الخطوة الأولى، من الواضح أي دولة يجب أن تتخلى عن هذه السياسات التي تنتهك اللوائح الدولية وترفع جميع العقوبات".
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